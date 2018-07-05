قاصر تتهم والدها بالاعتداء الجنسي عليها بأكادير

هسبريس من أكادير

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، اليوم الخميس، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، شخصا يبلغ من العمر 53 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بـ"زنا المحارم".

وبحسب مصدر أمني فقد أوقفت مصالح الأمن المشتبه فيه على خلفية البحث الذي تمت مباشرته في شكاية تقدمت بها فتاة قاصر، توفيت أمها وتبلغ من العمر 15 سنة، تتهم من خلالها والدها بالاعتداء الجنسي عليها.

وزاد المصدر ذاته أن مصالح الشرطة تعاملت بالجدية اللازمة مع شكاية الضحية المفترضة، القاطنة بـ"حي أنزا"، وفتحت بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مكن من توقيف المشتبه فيه وتقديمه أمام العدالة.