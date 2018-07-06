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كُتّاب وآراء
أكلات خفيفة تتسبب في حالات تسمم بمدينة وزان
أصيب عشرات الأشخاص بوزان بحالات تسمم غذائي بسبب تناولهم لوجبات بأحد المطاعم الشعبية المتخصصة في الوجبات السريعة وسط المدينة.
ووفق مصادر هسبريس فإن الحالات المرصودة، التي يفوق عددها 9، ظهرت عليها أعراض إسهال حاد مرفوق بتقيؤ وغثيان، بالإضافة إلى آلام حادة على مستوى البطن، استدعت ولوجهم، على فترات متفرقة، مصلحة المستعجلات بمشفى "الزهراوي" في وضعية حرجة، مبرزة إجماع الضحايا على تناول وجبات غذائية سريعة بأحد المطاعم الشعبية بالمدينة ذاتها.
وأرجعت مصادر هسبريس أسباب التسمم إلى ارتفاع درجة الحرارة التي تشهدها المدينة، وكذا غياب المراقبة من لدن الجهات المختصة، داعية السلطات الأمنية إلى فتح تحقيق نزيه في الواقعة.
في سياق متصل، أشار مصدر آخر إلى عزم الضحايا التوجه إلى القضاء من خلال تقدمهم بشكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوزان، وشكاية أخرى إلى السلطات الإقليمية، بهدف فتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا التسمم، كاشفا في الوقت نفسه تمكين بعض الضحايا من شواهد طبية تثبت صحة ما طالهم.