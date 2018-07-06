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الرئيسية | حوادث | أكلات خفيفة تتسبب في حالات تسمم بمدينة وزان

أكلات خفيفة تتسبب في حالات تسمم بمدينة وزان

أكلات خفيفة تتسبب في حالات تسمم بمدينة وزان
هسبريس من وزان
الجمعة 06 يوليوز 2018 - 11:42

أصيب عشرات الأشخاص بوزان بحالات تسمم غذائي بسبب تناولهم لوجبات بأحد المطاعم الشعبية المتخصصة في الوجبات السريعة وسط المدينة.

ووفق مصادر هسبريس فإن الحالات المرصودة، التي يفوق عددها 9، ظهرت عليها أعراض إسهال حاد مرفوق بتقيؤ وغثيان، بالإضافة إلى آلام حادة على مستوى البطن، استدعت ولوجهم، على فترات متفرقة، مصلحة المستعجلات بمشفى "الزهراوي" في وضعية حرجة، مبرزة إجماع الضحايا على تناول وجبات غذائية سريعة بأحد المطاعم الشعبية بالمدينة ذاتها.

وأرجعت مصادر هسبريس أسباب التسمم إلى ارتفاع درجة الحرارة التي تشهدها المدينة، وكذا غياب المراقبة من لدن الجهات المختصة، داعية السلطات الأمنية إلى فتح تحقيق نزيه في الواقعة.

في سياق متصل، أشار مصدر آخر إلى عزم الضحايا التوجه إلى القضاء من خلال تقدمهم بشكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوزان، وشكاية أخرى إلى السلطات الإقليمية، بهدف فتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا التسمم، كاشفا في الوقت نفسه تمكين بعض الضحايا من شواهد طبية تثبت صحة ما طالهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - البقالي الجمعة 06 يوليوز 2018 - 12:02
يجب تشديد المراقبة على اصحاب الاكلات بحي الجمعة لان الجميع لا يعرف مايوجد داخل النقانق وخصوصا انها تصنع من احشاء المواشي التي يتم اقتناؤها من الاسواق الاسبوعية او من الذبيحة السرية والتى يلجأ اليها اصحاب الاكلات لانها توفر لهم هامش ربح لا بأس به اضافة الى الفلفل الحار والثوم ولا يحس الزبون سوى بلذة الفلفل الحار ام المراقبة فهي منعدمة في وزان ويجب على المسؤول الاقليمي تحمل مسؤوليته كاملة كما يجب ان تسلم لكل محل دفتر تدون فيه اللجنة اوقات وتاريخ المراقبة وملاحضاتها
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12
2 - مهاجر طال غيابه الجمعة 06 يوليوز 2018 - 12:11
اشتغلت في استانبول عام 2004 بأحد المطاعم مدة قصيرة لاوفر بعض النقود ، وكان يأمرني صاحب المطعم على رمي الاكل في القمامة عند كل ليلة ولا نقوم بتخزينه في الثلاجة ،وفي الصباح نقوم بتحضير الاكل جديد ،لانها بكل صراحة توجد الصرامة في النظافة والمراقبة والغرامة و اغلاق المحل اذا كان تجاوز او اهمال
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7
3 - بشير الجمعة 06 يوليوز 2018 - 12:23
يا ايها الناس من اراد ان يغامر بصحته وربما بحياته فعليه بالاكلات الخفيفة فان ظاهرها خفيف وباطنها ثقيل . محضرة باغدية منتهية الصلاحية ومقلية في زيت محروقة وتم اعدادها بطريقة سمحت لمجموعة كبيرة من الجراثيم الممرضة ان تتسرب اليها. وقدمت للزبناء بطريقة تبدو نظيفة وبابتسامة غادرة .من اراد لنفسه التهاكة فليقبل على الاكلات الخفيفة السامة ومن اراد السلامة فعليه ان يحرص على الاكل في بيته ومن صنع نفسه او اهله
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10
4 - سحور الجمعة 06 يوليوز 2018 - 13:10
في الحقيقة من الأفضل أن يبتعد الإنسان من المؤكولات التي تباع خارج بيته حتى ينعم بصحة جيدة لأنه كما هو معلوم هناك قصور في النظافة من طرف كثير من هؤلاء المطاعم والباعة ولا نجد رقابة صارمة من طرف المسؤولين وبالتالي يكون المواطن ضحية أمراض بسبب تناوله هذه المأكولات.
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