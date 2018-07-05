إيقاف مهاجمي وكالة لتحويل الأموال في طنجة‎

هسبريس من الرباط

أفلحت عناصر الشرطة القضائية بطنجة في فك لغز سرقة من داخل وكالة تجارية لتحويل الأموال، وأوقفت شخصين يبلغان من العمر 21 و23 سنة، للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية متورطة في الجريمة المسجلة خلال الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن ولاية أمن طنجة كانت قد سجلت، خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو المنصرم، عملية سرقة أقدم فيها شخصان على تهديد مستخدمة في وكالة لتحويل الأموال بمنطقة بني مكادة وسلبها مبلغ 36 ألف درهم، كما قام أحدهما بمفرده، في وقت لاحق، بمحاولة سرقة وكالة أخرى لتحويل الأموال باستخدام الأسلوب الإجرامي نفسه، لكن محاولته باءت بالفشل بسبب ظروف خارجة عن إرادته.

إجراءات البحث المنجزة، يقول البلاغ، أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيهما وضبطهما، وجرى العثور بحوزتهما على بعض الملابس والإكسسوارات التي كان يرتديها المشتبه فيهما لإخفاء معطياتهما التشخيصية خلال تنفيذ الفعل الإجرامي، كما تم حجز جزء من المتحصلات الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.