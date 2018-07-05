أربعيني يشهر سكينا في مقر دائرة أمنية بمكناس

هسبريس من الرباط

تدخلت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن مكناس لتحييد خطر نجم عن قيام شخص، يبلغ من العمر 43 سنة وتبدو عليه علامات المرض العقلي، اليوم الخميس، بإشهار سكين داخل مقر الدائرة الخامسة للأمن، وشرع في التهديد بتعريض نفسه للإيذاء.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنها حجزت لدى المعني بالأمر سلاحا أبيض، وأن إجراءات البحث كشفت أن المشتبه فيه كان نزيلا بمستشفى للأمراض العقلية والنفسية، وذلك بعدما أقدم سنة 2017 على سرقة سكين من محل للجزارة، واستخدمه في تهديد أحد المواطنين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مصالح الأمن الوطني باشرت إجراءات المعاينة والبحث القضائي في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار إخضاع المشتبه فيه للخبرة الطبية الضرورية.