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كُتّاب وآراء
رسوب وراء محاولة انتحار في جماعة زومي
نجح طاقم مصلحة المستعجلات ومكافحة الصدمات بالمركز الاستشفائي الإقليمي بوزان، الخميس، في إنقاذ حياة تلميذ تناول مبيد القوارض لوضع حد لحياته بسبب عدم تقبله لقرار الرسوب، وبالتالي التشطيب على اسمه وفصله من الدراسة.
وبحسب ما أوردته مصادر هسبريس، فإن الضحية يبلغ حوالي 18 سنة، نقل بعد اكتشاف حالته بدوار القليعية، من لدن أسرته، إلى المركز الصحي لجماعة زومي الذي أحاله بدوره على المركز الاستشفائي الإقليمي أبي القاسم الزهراوي بمدينة وزان، حيث جرى غسل معدته وتمكينه من فحوصات وكشوفات، ومازال يرقد تحت المراقبة الطبية.
وتبعا للمصادر ذاتها، فإن التلميذ أقدم على تناول مبيد القوارض بسبب نتيجته الدراسية المخيبة للآمال، التي عجلت بالتشطيب على اسمه من لائحة التلاميذ المتمدرسين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
Décider d'exclure des élèves de l'ècole ce n'est pas une decision. Dans les pays developpés utilisent la métrique de reorientation après avoir dignagnostiquer le profil scolaire des enfants. Expuler quelqu'un de l'apprentissage ce n'est pas une solution ...........créer des centres d'apprentissages multidisciplonaires afin que chaqu'un peu trouver sa place ( etre utile pour la socièté....) sinon Aljahl
للتدكير انا أتكلم واكتب 5 لغات غير العربية و الدارجة المغربية .