رسوب وراء محاولة انتحار في جماعة زومي

هسبريس من وزان

نجح طاقم مصلحة المستعجلات ومكافحة الصدمات بالمركز الاستشفائي الإقليمي بوزان، الخميس، في إنقاذ حياة تلميذ تناول مبيد القوارض لوضع حد لحياته بسبب عدم تقبله لقرار الرسوب، وبالتالي التشطيب على اسمه وفصله من الدراسة.

وبحسب ما أوردته مصادر هسبريس، فإن الضحية يبلغ حوالي 18 سنة، نقل بعد اكتشاف حالته بدوار القليعية، من لدن أسرته، إلى المركز الصحي لجماعة زومي الذي أحاله بدوره على المركز الاستشفائي الإقليمي أبي القاسم الزهراوي بمدينة وزان، حيث جرى غسل معدته وتمكينه من فحوصات وكشوفات، ومازال يرقد تحت المراقبة الطبية.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن التلميذ أقدم على تناول مبيد القوارض بسبب نتيجته الدراسية المخيبة للآمال، التي عجلت بالتشطيب على اسمه من لائحة التلاميذ المتمدرسين.