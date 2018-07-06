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الرئيسية | حوادث | رسوب وراء محاولة انتحار في جماعة زومي

رسوب وراء محاولة انتحار في جماعة زومي

رسوب وراء محاولة انتحار في جماعة زومي
هسبريس من وزان
الجمعة 06 يوليوز 2018 - 09:44

نجح طاقم مصلحة المستعجلات ومكافحة الصدمات بالمركز الاستشفائي الإقليمي بوزان، الخميس، في إنقاذ حياة تلميذ تناول مبيد القوارض لوضع حد لحياته بسبب عدم تقبله لقرار الرسوب، وبالتالي التشطيب على اسمه وفصله من الدراسة.

وبحسب ما أوردته مصادر هسبريس، فإن الضحية يبلغ حوالي 18 سنة، نقل بعد اكتشاف حالته بدوار القليعية، من لدن أسرته، إلى المركز الصحي لجماعة زومي الذي أحاله بدوره على المركز الاستشفائي الإقليمي أبي القاسم الزهراوي بمدينة وزان، حيث جرى غسل معدته وتمكينه من فحوصات وكشوفات، ومازال يرقد تحت المراقبة الطبية.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن التلميذ أقدم على تناول مبيد القوارض بسبب نتيجته الدراسية المخيبة للآمال، التي عجلت بالتشطيب على اسمه من لائحة التلاميذ المتمدرسين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Moha الجمعة 06 يوليوز 2018 - 10:01
Bonjour,
Décider d'exclure des élèves de l'ècole ce n'est pas une decision. Dans les pays developpés utilisent la métrique de reorientation après avoir dignagnostiquer le profil scolaire des enfants. Expuler quelqu'un de l'apprentissage ce n'est pas une solution ...........créer des centres d'apprentissages multidisciplonaires afin que chaqu'un peu trouver sa place ( etre utile pour la socièté....) sinon Aljahl
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13
2 - متتبعة الجمعة 06 يوليوز 2018 - 10:36
واش هاد الناس حماقو في لي سقط ينوض ينتحر والولدين تقاو الله ف ليداتكم علمهم أولا أن الروح عزيزة عند الله ولا سقط هد العام ينجح العام الجاي أصلا مغدي تفوتو ت حاجة كرسي فالقهوة رآه كيساينو ...لا حول ولا قوة إلا بالله
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6
3 - لبنى الجمعة 06 يوليوز 2018 - 10:47
انا بغيت نفهم حاجة وحدة عفاكم : كيفاش شي ناس كيقراو خبر مكتوب بالفصحى العربية في جريدة الكترونية ناطقة بالعربية و يعلقون بتعاليق فرنسية او انجليزية !!!! كيف يفهمون الخبر بالعربي و يعلقون بالفرنجية ام انهم يستعملون غوغل الترجمة متلا . ام انه تعالي او تباهي او ضنا منهم المغاربة كلهم عرنسيين ؟
للتدكير انا أتكلم واكتب 5 لغات غير العربية و الدارجة المغربية .
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