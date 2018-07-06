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الرئيسية | حوادث | مصرع سيدة في حادث بالطريق السيار قرب سطات

مصرع سيدة في حادث بالطريق السيار قرب سطات

مصرع سيدة في حادث بالطريق السيار قرب سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 05 يوليوز 2018 - 23:05

توفيت سيدة " ف، ق" في عقدها الثالث ليلة اليوم الخمس، فيما أصيب السائق "ع، د" في عقده الرابع، بجروح متفاوتة الخطورة، نتيجة تعرضهما لحادثة سير خطيرة، بعد انقلاب سيارة خفيفة على مستوى الطريق السيار، بالنفوذ الترابي للجماعة القروية سيدي امحمد بن رحال قيادة أولاد بوزيري ناحية سطات.

وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس من مصادر مطّلعة، فإن شخصين كانا على متن سيارة خفيفة متجهين من مدينة مراكش نحو مدينة الدار البيضاء، إلا أن انحراف السيارة وانقلابها في الطريق السيار على مستوى النقطة الكيلومترية 91 بالنفوذ الترابي لقيادة أولاد بوزري أدّى إلى إصابة سيدة ورجل كانا على متن السيارة بجروح خطيرة.

وزادت المصادر ذاتها أن الحادث استدعى انتقال عناصر كوكبة الدرّاجين سرية سطات وممثل عن سلطات قيادة أولاد بوزيري، حيث جرى استدعاء سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية بسطات، التي نقلت على وجه السرعة المصابين معا في حالة صحية حرجة إلى مستعجلات المدينة سالفة الذكر.

واستنادا إلى المصادر نفسها قرّر الطبيب المداوم إدخال الشخصين المصابين، قسم العناية المركّزة، بعد إجراء الفحوصات بالأشعة، إلا أن السيدة فارقت الحياة، في حين لا يزال السائق يتلقى العلاجات في مصلحة الإنعاش بسبب إصابة على مستوى الرأس.

وفتحت عناصر الدرك الملكي بسطات بحثا في النازلة، لمعرفة ظروف وملابسات وقوع الحادث المميت، في انتظار نتائج الفحص أو التشريح الطبي لجثة الهالكة التي أحيلت على مستودع الأموات تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - محمد الخميس 05 يوليوز 2018 - 23:43
واش هاد سطات فيها دعوة خايبة في من قرا شي حادتة نلقاها ف سطات
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3
2 - Souhail الخميس 05 يوليوز 2018 - 23:47
هذا الطريق السيار معروف بالسرعة المفرطة جل مستعمليه 140 160 فما فوق و حين تقع حادثة نقول القضاء و القدر
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8
3 - richi الجمعة 06 يوليوز 2018 - 00:08
تغمدها الله برحمته الواسعة آمين يارب العالمين و تعازينا الحارة لذويها وعائلتها .يجب اخد الحيطة والحذر في الطرقات من أجل السلامة
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3
4 - حوادث السير في كل مكان الجمعة 06 يوليوز 2018 - 00:24
حوادث السير في كل مكان سواء في الدار البيضاء المحمدية بن سليمان ورزازات تنغير زاكورة مراكش سطات اكادير الجنوب طنجة الى غيرها من اامدن كما ان حوادث السير تسجل 4000 قتيل سنويا في المغرب حسب احصاءات رسمية سابقة وليست سطات وحدها شكرا هسبريس
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