مصرع سيدة في حادث بالطريق السيار قرب سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

توفيت سيدة " ف، ق" في عقدها الثالث ليلة اليوم الخمس، فيما أصيب السائق "ع، د" في عقده الرابع، بجروح متفاوتة الخطورة، نتيجة تعرضهما لحادثة سير خطيرة، بعد انقلاب سيارة خفيفة على مستوى الطريق السيار، بالنفوذ الترابي للجماعة القروية سيدي امحمد بن رحال قيادة أولاد بوزيري ناحية سطات.

وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس من مصادر مطّلعة، فإن شخصين كانا على متن سيارة خفيفة متجهين من مدينة مراكش نحو مدينة الدار البيضاء، إلا أن انحراف السيارة وانقلابها في الطريق السيار على مستوى النقطة الكيلومترية 91 بالنفوذ الترابي لقيادة أولاد بوزري أدّى إلى إصابة سيدة ورجل كانا على متن السيارة بجروح خطيرة.

وزادت المصادر ذاتها أن الحادث استدعى انتقال عناصر كوكبة الدرّاجين سرية سطات وممثل عن سلطات قيادة أولاد بوزيري، حيث جرى استدعاء سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية بسطات، التي نقلت على وجه السرعة المصابين معا في حالة صحية حرجة إلى مستعجلات المدينة سالفة الذكر.

واستنادا إلى المصادر نفسها قرّر الطبيب المداوم إدخال الشخصين المصابين، قسم العناية المركّزة، بعد إجراء الفحوصات بالأشعة، إلا أن السيدة فارقت الحياة، في حين لا يزال السائق يتلقى العلاجات في مصلحة الإنعاش بسبب إصابة على مستوى الرأس.

وفتحت عناصر الدرك الملكي بسطات بحثا في النازلة، لمعرفة ظروف وملابسات وقوع الحادث المميت، في انتظار نتائج الفحص أو التشريح الطبي لجثة الهالكة التي أحيلت على مستودع الأموات تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.