اصطدام مروري يخلف فتيلا وجريحا في برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

لقي شاب، ليلة الخميس، مصرعه في حين أصيب مرافقه بجروح متفاوتة الخطورة، إثر وقوع حادثة سير قاتلة بإقليم برشيد، نتيجة اصطدام بين درّاجة نارية وشاحنة.

وحسب مصادر هسبريس، فإن شابين ينحدران من الحي الحسني بمدينة برشيد كانا على متن دراجة نارية على مستوى دوار "الدرانة" في اتجاه مدينة سطات، قبل أن يصطدما بشاحنة كانت تسير في الاتجاه الآخر.

وزادت المصادر أن شابا لقي مصرعه بمكان الحادث، في حين جرى نقل رفيقه على وجه السرعة بواسطة سيارة إسعاف نحو المستشفى الإقليمي ببرشيد، لتلقي العلاجات الضرورية.

وفتحت عناصر الضابطة القضائية بحثا في ظروف وملابسات الحادث، لتحديد المسؤوليات تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة، في وقت وُضعت فيه جثة الهالك بقسم الأموات ببرشيد من أجل الفحص الطبي لفائدة البحث القضائي.