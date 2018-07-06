الأمن يطيح بعصابة هاجمت محلا تجاريا في فاس

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت عناصر أمنية تابعة لولاية أمن فاس، اليوم الجمعة، من توقيف أربعة أفراد، يشكلون عصابة إجرامية، وهم متلبسين بمحاولة السطو على محل تجاري لبيع الهواتف المحمولة والتبغ، كائن بتقاطع شارعي المنامة والكرامة بحي مونفلوري 1 بمدينة فاس.

ونفذت عناصر العصابة هذا الهجوم، بعد أن حاصرت صاحب المحل التجاري حين كان يهم بإغلاق بابه، عبر تهديده باستعمال أسلحة بيضاء قبل أن تتولى العناصر الأمنية إحباط خطتهم.

وحسب ما أوردته مصادر هسبريس فإن المهاجمين بادروا إلى الفرار إثر تفطنهم لمرور دورية أمنية لحظة تنفيذهم لاعتدائه، موردة أن الشرطة طاردت، مدعومة ببعض شباب حي مونفلوري، أفراد هذه العصابة قبل إيقافهم في منطقة "واد المهراز".

وجرى إخضاع أفراد هذه العصابة الإجرامية لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.