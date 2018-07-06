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الرئيسية | حوادث | جثة جمركي تستنفر الأمنيين وسط معبر الكركرات

جثة جمركي تستنفر الأمنيين وسط معبر الكركرات

جثة جمركي تستنفر الأمنيين وسط معبر الكركرات
هسبريس من الداخلة
الجمعة 06 يوليوز 2018 - 22:15

عُثر على جثة رجل خمسيني، اليوم الجمعة، في مسكنه بالمعبر الحدودي الكركرات، حيث كان يشتغل قيد حياته مفتشا جمركيا.

وأفادت مصار هسبريس بأن أحد العاملين بالمعبر دخل إلى الغرفة التي يقطن بها الهالك ليجده جثة هامدة، ليجري إبلاغ عناصر الضابطة القضائية التي انتقلت إلى عين المكان.

وقد باشرت عناصر الدرك الملكي تحقيقاتها بعين المكان، حيث أمرت بنقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات في انتظار نتائج التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة الغامضة.

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