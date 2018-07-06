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الرئيسية | حوادث | قطار ينهي حياة شيخ ثمانيني بسيدي العايدي

قطار ينهي حياة شيخ ثمانيني بسيدي العايدي

قطار ينهي حياة شيخ ثمانيني بسيدي العايدي
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 06 يوليوز 2018 - 20:12

لفظ رجل ثمانيني، اليوم الجمعة، أنفاسه الأخيرة، بعدما دهسه قطار لحمل البضائع، بالجماعة الترابية سيدي العايدي التابعة لقيادة المزامزة إقليم سطات.

واستنادا إلى مصادر هسبريس، فإن الحادث نجم عن صدم قطار لنقل البضائع، كان قادما من مدينة خريبكة اتجاه الدار البيضاء، لرجل ثمانيني في ظروف غامضة، ما زالت تحقق بشأنها عناصر الدرك بمدينة سطات.

وحسب المصادر ذاتها، فقد انتقلت إلى مكان وقوع الحادث عناصر من المركز الترابي لدرك سطات وممثل عن سلطات سيدي العايدي قيادة المزامزة، وعاينوا جثة الهالك الذي يفوق عمره 75 سنة ولم يتمّ العثور على أية وثيقة تعريفية لتحديد هويته.

وأمرت النيابة العامة المختصة بوضع جثة الضحية بمستودع الأموات بمستشفى سطات، من أجل المعاينة والفحص أو التشريح الطبي، لفائدة البحث المفتوح في النازلة، في انتظار كشف هويته من أجل تسليم جثته إلى ذويه من أجل الدفن.

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