حريق بإحدى المقاطعات يستنفر سلطات برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

استنفرت عناصر الأمن والسلطات المحلية ببرشيد، اليوم الجمعة، مصالحها، بعد توصلها بإخبارية مفادها اندلاع النيران في أحد أقسام الملحقة الإدارية الثالثة المخصص للتجهيزات التي تضرّر بعضها دون تسجيل خسائر في الأرواح.

وحسب معلومات حصلت عليها هسبريس من مصادر من مكان الحادث، فإن النيران التي جرت السيطرة عليها قبل انتقالها إلى مرافق المقاطعة الثالثة، اندلعت لأسباب مجهولة، ما زالت تحقق بشأنها عناصر الضابطة القضائية في برشيد.

وانتقل إلى مكان الحادث كل من ممثل السلطات الإقليمية ورئيس الشؤون العامة بعمالة برشيد، وعناصر من مختلف الأجهزة الأمنية، حيث فتحت عناصر الشرطة بحثا في النازلة لتحديد ظروف وأسباب اندلاع النيران، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.