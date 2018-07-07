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الرئيسية | حوادث | مديرية الضرائب تحجز 109 آلاف سيارة بلا "فينييت"

مديرية الضرائب تحجز 109 آلاف سيارة بلا "فينييت"

مديرية الضرائب تحجز 109 آلاف سيارة بلا "فينييت"
أيوب صدور
السبت 07 يوليوز 2018 - 09:50

اتخذت المديرية العامة للضرائب بالمغرب إجراءات موسعة ضد المتهربين من أداء ضريبة السيارات "لافينيت" برسم السنة الجارية، ولجأت المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية إلى مباشرة مسطرة التعرض على السيارات لدى مراكز تسجيل العربات كإجراء قانوني تحفظي تقوم به المصالح المكلفة بالتحصيل في سبيل تأمين تحصيلها للديون العمومية على مختلف أنواعها.

وبلغ عدد السيارات، التي شملتها مسطرة التعرض لدى مراكز تسجيل العربات بالمغرب، ما يقارب 109 آلاف سيارة ومركبة، لم يبادر أصحابها إلى أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، والمسماة "TSAV"، برسم سنة 2018.

وفي هذا الصدد، قال عثمان المودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، إن مالكي العربات ملزمون بأداء "الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات"؛ وهي ضريبة تؤدى سنويا قبل فاتح فبراير، لذلك تعتبر هذه الضريبة دينا عموميا تخضع في إجراءات تحصيلها للمسطرة المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية (القانون رقم 97-15).

وأضاف المودن، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "بمباشرة المديرية العامة للضرائب مسطرة التعرض على العربات التي لم يؤدّ مالكوها "الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات" المسماة "TSAV" تكون قد طبقت مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية في موادها من 73 إلى 75 تطبيقا سليما".

وجوابا عن سؤال هسبريس بخصوص الغاية من هذا الإجراء ومآله، أوضح رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية أن من شأن هذا الإجراء تكريس مبادئ العدالة والمساواة بين الملزمين، وزاد: "من غير المعقول أن يظل البعض خارج نطاق هذه الضريبة، ويتهرّب من أدائها بشكل يتنافى مع مقتضيات القوانين المنظمة ومضامين الدستور الذي يجعل المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات"، وفق تعبيره.

وأكد المتحدث أن "هذا التهرب الضريبي في هذا الباب يفوّت على ميزانية الدولة مبالغ مهمة ويكفي الاطلاع على العدد المتداول للسيارات التي تم مباشرة التعرض عليها لأخذ فكرة أولية عن حجم هذه المبالغ وما يمكن أن تجنيه خزينة الدولة من وراء هذا الإجراء الرامي إلى دفع مالكي هذه السيارات إلى أداء ما بذمتهم.

وشدد المودن، ضمن التصريح ذاته، على أن إجراء التعرض على العربات إجراء تحفظي يمنع بموجبه مالكوها من تحويل هذه السيارات والتصرف فيها أو تفويتها، فإن الإمكانية تبقى قائمة للمصالح المكلفة بالتحصيل للقيام بمباشرة مسطرة تثبيت السيارة وبيعها لاستخلاص الديون المترتبة عليها وفق ما هو منصوص عليها في المواد من 70 الى 72 من مدونة التحصيل، ناهيك عن كون السيارات يمكن أن تكون موضوع مسطرة حجز وبيع المنقولات المنصوص عليه في المواد من 44 إلى 64 من نفس المدونة، يقول المودن.

وكان العديد من المواطنين قد فوجئوا، أثناء بيعهم لسياراتهم، بعدم إمكانية إتمام إجراءات تحويل ملكية هذه السيارات لدى مراكز تسجيل العربات بسبب مباشرة مديرية الضرائب لإجراء التعرض والحجز عليها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - منصف السبت 07 يوليوز 2018 - 10:02
اتمنى ان يحسن مسؤولينا على المال العام التصرف في ضرائبنا.. فالكثير منا يؤديها بشق الانفس.. ولكن عندما ترى قطاعات كالصحة و التعليم .. او ترى تبديرها في غير محلها فهو يحز في نفسي..
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9
2 - من المانيا السبت 07 يوليوز 2018 - 10:05
بدأت رائحة الأزمة تزكي الأنف ،،الصندوق إخويتوه ..أو دابا بغيتوا اتعمروه من جيب المواطن.حتا هي مقاطعون!!! هنا في ألمانيا عندما ادفع ضريبة السيارة في السنة فالدولة تجهز لي الطرق بالمجان و عندما أبيع السيارة أو ألحقها في المرآب لمدة معينة ترجع لي ضريبتي.اما المغرب ياخد و لا يعطي !!! ومن هنا اريد ان ابلغ مهاجرين المغاربة في العالم بان يقاطعوا العطلة الصيفية الى المغرب و انا بدأت بنفسي و اسرتي !!
انشري يا هسبريس ان كان هناك حرية رأي
و شكرًا
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6
3 - abdou السبت 07 يوليوز 2018 - 10:07
أنا بعت سيارتي ميرسيديس س٣٥٠ ب ٩ ملايين لأن ضريبتها عالية ٨٠٠٠ درهم بعتها وكالة لمحل يبيع السيارات ولازالت تأتيني ورقة إستدعاء للأداء فما المعمول ؟؟؟
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3
4 - فوزي الحسيمي السبت 07 يوليوز 2018 - 10:15
الدولة محتاجة الى اموالكم ياسادة حتى واحد ميفلت هههههه
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3
5 - question السبت 07 يوليوز 2018 - 10:17
je veux savoir ce que la direction des impôts a fait pour ceux qui ne payent pas comme les grosses entreprises depuis l indépendance. a ce jour
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6 - changement السبت 07 يوليوز 2018 - 10:21
le silence de rabat il a plus rien a dire au peuple les choses sont claire il sont découvert au peuple depuis des annees pour sa ont ce cache derrière le rideau et mes amis font ce que veulent de ce beau pays pour me laisser tranquille dans mon coin voila le cinario qui va détruire le pays au lieu de faire face au problème dommage wassalam
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0
7 - مسكين السبت 07 يوليوز 2018 - 10:22
لقد تم حذف تلك الضريبة التي نعتبرها ظالمة خصوصا وأن جميع المواد المستهلكة تخضع للضريبة على تلقيمة المضافة وكل حركة مالية . لماذا الضريبة السنوية على سيارة أدى أصحابها الضريبة عند الشراء . هل ستخضع العكاكيز والأحدية والعربات والدراجات وكل وسائل تنقل الأشخاص ؟
ارفعوا عنا الظلم المضاعف ضاغف الله حسناتكم.
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8 - مواطن2 السبت 07 يوليوز 2018 - 10:24
السبب الرئيسي في التملص من هاته الضريبة هو سعرها المرتفع....والمواطن لا يرى فيها الا ضريبة بدون اي مقابل....الى جانب تعدد سعرها.....فتجد سيارة فارهة عدد احصنتها لا يتعدى 6 يؤدي صاحبها ضريبة اقل من سيارة صغيرة لان عدد احصنتها يتعدى 7....وهذا التفاوت يؤدي الى التملص الضريبي....فعلى المسؤولين عن هذا القطاع ان يعيدوا النظر في الامر وذلك بمراجعة نوع السيارة وعدد الاحصنة والتقليص منها ليستطيع المواطن اداء الضريبة بكل يسر....وبالنظر للعدد الهائل من السيارات في المغرب يجب تخفيض ضريبة لا فينييت للتخفيف من الاعباء التي يعاني منها المواطن.
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9 - Khalid de Nantes السبت 07 يوليوز 2018 - 10:27
على زين الطرقان اللي فالمغرب ما بين حفرة وحفرة حفرة...فرق كبيييييييير بين المغرب وفرنسا
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10 - الحقيقة الصعبة السبت 07 يوليوز 2018 - 10:32
السؤال هو أين تذهب الأموال "العمومية" بعد التحصل عليها من المواطنين...اللهم لتصرف على الترفيه والمهاجرين الأفارقة وتنمية بلدان القارة السمراء.
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11 - جوج فرانك السبت 07 يوليوز 2018 - 10:36
حادكين غير فهادشي فبحال هاد الامور كتطبقو القانون بالتفاصيل ديالوا فاش كاتكون شي قضية كاتهم الشعب كاتلفوا
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12 - Simo السبت 07 يوليوز 2018 - 10:38
Il faut enlever définitivement cette taxe comme en France. L'Etat reçois déjà beaucoup de taxe sur le carburant!
Les 109000 non payants montrent que les gens peinent à payer le carburant pour bénéficier d'un moyen de transport acceptable. Surtout que le transport publique est catastrophique.
En plus gérer ces impayés ça va couter cher à l'Etat en heure de travail et en personnel.
Taxe à éliminer?!
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