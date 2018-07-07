مصالح أمن مراكش تحجز 282 قرصا مهلوسا

إبراهيم مغراوي

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أمس الجمعة، شخصين يشتبه في ترويجهما لأقراص الهلوسة بعدما استثمرت عناصر فرقة محاربة المخدرات على نحو جيد معلومات تفيد بأن شابا في عقده الثالث ينشط في ترويج المؤثرات العقلية على مستوى حي المسيرة الثانية.

وأوضحت مصادر أمنية أن هذه العملية جاءت نتيجة لوضع مصالح الأمن المذكورة لكمين محكم مكنها من ضبط الظنين متلبسا بحيازة 282 قرصا مهلوسا من نوع اكستازي، قبل أن تجري تفتيشا قانونيا بمحل سكناه تحت إشراف النيابة العامة المختصة المشرفة على البحث؛ وهو أسفر عن حجز 50 قرصا إضافيا من النوع نفسه.

وأضافت المصادر نفسها أن تعميق البحث مع الموقوف مكن العناصر الأمنية المشرفة على البحث من تحديد هوية مزوده الرئيسي بالمؤثرات العقلية المحجوزة بحوزته، وإيقافه كذلك على مستوى حي سيدي عباد متلبسا بحيازة بأربعة أقراص مهلوسة من النوع ذاته، دون أن تسفر إجراءات التفتيش المسطرية بمحل سكناه عن حجز كمية إضافية من المؤثرات العقلية.

يذكر أن الموقوفين جرى إخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية لحاجيات البحث في أفق تقديمها أمام أنظار العدالة؛ فيما سيبقى البحث متواصلاً من أجل الوصول لشركاء آخرين محتملين في سياق القضية نفسها.