24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3106:1913:3717:1720:4622:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. شعار "الإنجاز والصمت" يَضع العثماني أمام الفشل وضعف التواصل (5.00)

  2. حمض الفوليك يضمن نموا صحيا للمخ في الطفولة (5.00)

  3. اغتيال معارضي البوليساريو بتندوف يُحرج الجزائر أمام الأمم المتحدة (5.00)

  4. استفتاء أوروبي حول اعتماد التوقيت الصيفي (5.00)

  5. صحافي سوداني يروي مشاهداته بالمغرب .. بهاء "مدينة البهجة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف شخصا حاول إرشاء شرطية في الرباط

الأمن يوقف شخصا حاول إرشاء شرطية في الرباط

الأمن يوقف شخصا حاول إرشاء شرطية في الرباط
هسبريس من الرباط
الجمعة 06 يوليوز 2018 - 21:05

أوقفت مصالح أمن أكدال الرياض حسان بمدينة الرباط، شخصا من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في محاولة إرشاء موظفة شرطة تعمل بالفرقة الولائية للسير والجولان.

وكانت موظفة الشرطة قد أوقفت المعني بالأمر بتقاطع شارعي النصر وعقبة من أجل ارتكاب مخالفة لقانون السير والجولان، قبل أن يتورط في محاولة إرشائها بمبلغ مالي مقابل عدم تحرير محضر المخالفة في حقه، حيث تم توقيفه وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد عممت سابقا على مصالحها الجهوية تعليمات صارمة تتعلق بالتطبيق السليم والصارم لمقتضيات مدونة السير والجولان، مع مراعاة السلوكيات المهنية السليمة وحسن التعامل مع المواطنين المخالفين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - خالد الجمعة 06 يوليوز 2018 - 21:57
القانون يطبق فقط على ضعفاء كما قال رئيس النيابة عامة النبوي نتابعو رشوة والو كانت هير 10 دراهم ههه هنا بدات حدد النوعية لي غادي تابع في المغرب بل فساد فقط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - Me again الجمعة 06 يوليوز 2018 - 22:01
ملايين من انواع مختلفة من الارتشاءات في جميع المصالح و الإدارات و الشوارع و الطرقات تحدث كل شهر ان لم أقول كل يوم و فقط هذه اول محاولة ارتشاء تم الكشف عنها!
مغرب الرشاوي و المحسوبيات و الغش و الكذب و الجحود و العكوس و التخلف و الخمول و الكسل و الفايسبوك!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
3 - احمد الجمعة 06 يوليوز 2018 - 22:02
ليتنا نتفق كلنا على بدء حملة وطنية لمقاطعة دفع الرشوة او القهوة او الدهنة كل حسب مايحب ان يسميها، ان لم يكن داىما فعلى الاقل لفترة العطل المقبلة، ولنسميها مثلا حملة "كرج ليه"
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
4 - لبيب ع الرحيم وادي زم الجمعة 06 يوليوز 2018 - 22:04
هناك فرق كبير بين تقديم رشوة ، ومحاولة الرشوة ،
ادا ثم تقديم هدا المواطن على اساس تقديم رشوة ، فسيتابع طبقا للقانون، حيث تكون عناصر الجريمة التلاثة تابتة ، أما المحاولة فهي كلمة فضفاضة وتحمل اكثر من تأويل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - شعور الجمعة 06 يوليوز 2018 - 22:08
يجب عدم معاقبته لأن كثيرا من رجال الأمن أساؤوا لهذه العمل الشريف بأخدهم الرشاوى من المواطنين ولهذا تصور في أذهان الناس أن رجال الأمن كلهم يأخذون الرشاوى وأنا أحيي هذه الشرطية التي رفضت رشوة وقامت بعملها كما ينبغي لكن المشكل مثل هذه الشرطية النزيهة ناذرة جدا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
6 - الحر بالغمزة الجمعة 06 يوليوز 2018 - 22:20
العزة لبعض رجال الشرطة كلما حاول الراشي ارشاءهم يرفضون في هدوء وبادب رفيع ولا يقبضون على اي كان ومنهم من يخبرك ان الرشوة ممنوعة لكن لا يقبض عليك بمحاولة الارشاء .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.