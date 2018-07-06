الأمن يوقف شخصا حاول إرشاء شرطية في الرباط

هسبريس من الرباط

أوقفت مصالح أمن أكدال الرياض حسان بمدينة الرباط، شخصا من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في محاولة إرشاء موظفة شرطة تعمل بالفرقة الولائية للسير والجولان.

وكانت موظفة الشرطة قد أوقفت المعني بالأمر بتقاطع شارعي النصر وعقبة من أجل ارتكاب مخالفة لقانون السير والجولان، قبل أن يتورط في محاولة إرشائها بمبلغ مالي مقابل عدم تحرير محضر المخالفة في حقه، حيث تم توقيفه وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد عممت سابقا على مصالحها الجهوية تعليمات صارمة تتعلق بالتطبيق السليم والصارم لمقتضيات مدونة السير والجولان، مع مراعاة السلوكيات المهنية السليمة وحسن التعامل مع المواطنين المخالفين.