24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:31
|06:19
|13:37
|17:17
|20:46
|22:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بلجيكا تطيح بالسامبا وأوروبا تحتكر المربع الذهبي لمونديال روسيا
- الأمن يوقف شخصا حاول إرشاء شرطية في الرباط
- رصيف الصحافة: المغرب يستقبل نصف السيارات المسروقة بإسبانيا
- شعار "الإنجاز والصمت" يَضع العثماني أمام الفشل وضعف التواصل
- ناصر بوضياف .. "قُنيطري" يأمل إزاحة بوتفليقة من رئاسة الجزائر
شعار "الإنجاز والصمت" يَضع العثماني أمام الفشل وضعف التواصل (5.00)
اغتيال معارضي البوليساريو بتندوف يُحرج الجزائر أمام الأمم المتحدة (5.00)
صحافي سوداني يروي مشاهداته بالمغرب .. بهاء "مدينة البهجة" (5.00)
- كروط: ضحايا قوات الأمن أولى بالتعاطف من نشطاء حراك الريف - (114)
- عبد المومني: "سنطرال" قدّمت ضمانات .. وفلاحون معرضون للضياع - (101)
- بنشماش: شعبوية بنكيران أضرت البلاد .. والأحزاب في قاعة الانتظار - (91)
- ناصر بوضياف .. "قُنيطري" يأمل إزاحة بوتفليقة من رئاسة الجزائر - (58)
- تصريحات حول "أمازيغية القضاء" تُغضب نشطاء .. والنباوي يوضح - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأمن يوقف شخصا حاول إرشاء شرطية في الرباط
أوقفت مصالح أمن أكدال الرياض حسان بمدينة الرباط، شخصا من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في محاولة إرشاء موظفة شرطة تعمل بالفرقة الولائية للسير والجولان.
وكانت موظفة الشرطة قد أوقفت المعني بالأمر بتقاطع شارعي النصر وعقبة من أجل ارتكاب مخالفة لقانون السير والجولان، قبل أن يتورط في محاولة إرشائها بمبلغ مالي مقابل عدم تحرير محضر المخالفة في حقه، حيث تم توقيفه وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد عممت سابقا على مصالحها الجهوية تعليمات صارمة تتعلق بالتطبيق السليم والصارم لمقتضيات مدونة السير والجولان، مع مراعاة السلوكيات المهنية السليمة وحسن التعامل مع المواطنين المخالفين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
مغرب الرشاوي و المحسوبيات و الغش و الكذب و الجحود و العكوس و التخلف و الخمول و الكسل و الفايسبوك!
ادا ثم تقديم هدا المواطن على اساس تقديم رشوة ، فسيتابع طبقا للقانون، حيث تكون عناصر الجريمة التلاثة تابتة ، أما المحاولة فهي كلمة فضفاضة وتحمل اكثر من تأويل.