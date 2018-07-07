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الرئيسية | حوادث | ترويج الكحول ينهي حرية "الشينوي" في وزان

ترويج الكحول ينهي حرية "الشينوي" في وزان

ترويج الكحول ينهي حرية "الشينوي" في وزان
هسبريس من وزان
السبت 07 يوليوز 2018 - 14:19

أوقفت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بوزان، بتنسيق مع النيابة العامة والدرك الملكي في سيدي رضوان، شخصا يشتبه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالممنوعات، خاصة مسكر ماء الحياة، في الجماعة القروية بني كلة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الأمر يتعلق بثلاثيني يلقب بـ"الشينوي"، تبين أنه من ذوي السوابق القضائية، موردة أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز كمية تقدّر بحوالي 90 لترا من مسكر ماء الحياة معدّة للتقطير، وكمية أخرى مهمة معدة للبيع والترويج، إلى جانب معدات وأوان وأسطوانات غاز كان يستعملها في نشاطه المحظور.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية وضعت الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل متابعته بتهم مرتبطة بالاتجار بالممنوعات.

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