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كُتّاب وآراء
قتيل وجريحان بعد انقلاب شاحنة في لالة تكركوست
لفظ قاصر أنفاسه الأخيرة، اليوم السبت، في جماعة "لالة تكركوست" بإقليم الحوز، إثر انقلاب شاحنة محملة بالخيول كانت في طريقها إلى تحناوت.
الحادث أدى كذلك إلى إصابة سائق الشاحنة وشخص آخر بجروح خطيرة، ونفوق فرس، ويرجح أن يكون السبب راجعا إلى فقدان السائق السيطرة على مقود المركبة.
السلطة المحلية وعناصر الوقاية المدينة وأفراد من الدرك الملكي بالمركز الترابي لامزميز انتقلوا إلى مكان الحادثة لجمع المعطيات المفيدة في التحقيق الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.
عناصر الدرك الملكي أشرفت على نقل جثة القتيل، البالغ عمره 17 سنة، إلى مستودع الأموات بمراكش، وتوجيه المصابين إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي في تحناوت.