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الرئيسية | حوادث | قتيل وجريحان بعد انقلاب شاحنة في لالة تكركوست

قتيل وجريحان بعد انقلاب شاحنة في لالة تكركوست

قتيل وجريحان بعد انقلاب شاحنة في لالة تكركوست
إبراهيم مغراوي
السبت 07 يوليوز 2018 - 15:05

لفظ قاصر أنفاسه الأخيرة، اليوم السبت، في جماعة "لالة تكركوست" بإقليم الحوز، إثر انقلاب شاحنة محملة بالخيول كانت في طريقها إلى تحناوت.

الحادث أدى كذلك إلى إصابة سائق الشاحنة وشخص آخر بجروح خطيرة، ونفوق فرس، ويرجح أن يكون السبب راجعا إلى فقدان السائق السيطرة على مقود المركبة.

السلطة المحلية وعناصر الوقاية المدينة وأفراد من الدرك الملكي بالمركز الترابي لامزميز انتقلوا إلى مكان الحادثة لجمع المعطيات المفيدة في التحقيق الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.

عناصر الدرك الملكي أشرفت على نقل جثة القتيل، البالغ عمره 17 سنة، إلى مستودع الأموات بمراكش، وتوجيه المصابين إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي في تحناوت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - كمال المانيا السبت 07 يوليوز 2018 - 15:38
حوادث السير في المغرب أصبح شيئ عادي ويومي وبدون ٱنقطاع، كدوران الأرض حول الشمس، خصوصا المدن والله في الدار البيضاء مثلا أضعف الإيمان أعاين شخصيا 2-3 حوادث يوميا وبعضها في نفس المكان. الأنانية في السياقة و تجد الشخص والله ليس لديه أي غرض ومع ذلك يتسابق معك ويريد التجاوز بسرعة. أنا وقفت لأمرأة يعني فوق ممر الراجلين وأصبحت وسط الطريق ، جاء شخص من الخلف لم يرفع يده عن المنبه وتجاوزني وهو يظهر أنه غاضب وبعدها وقف في المقهى.أما الراجلين أيضا حدث ولاحرج ، غير مدرمين وكين لمكيشوفش أصلا وش جاية سيارة ولا يقصدك حتى تقرب ليه وخوي غير برجليه زعم قبيح ومكيخافش وزيد وزيد.فلم لن ينتهي.والمشكل كلشي كيتشكا وا بنادم مكيسوكش مزيان وهو الأول مكحلها.شعب مريض نفسيا ومنافق.
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