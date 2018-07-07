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كُتّاب وآراء
سيارة تنهي حياة سائق دراجة نارية ضواحي اشتوكة
لقي سائق دراجة نارية مصرعه، اليوم السبت، بالطريق الإقليمية رقم 1007، الرابطة بين مدينة بيوكرى وجماعة آيت ميلك، على مستوى منطقة "تيحونا"، على مستوى جماعة سيدي بوسحاب بضواحي اشتوكة آيت باها، إثر اصطدام بسيارة خفيفة.
وخلف الحادث، بالإضافة إلى مصرع الشاب البالغ عمره 27 سنة والمنحدر من "منطقة القلعة"، إصابة مرافق له بجروح وُصفت بـ"الخطيرة"، استدعت نقله على عجل إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي في مدينة بيوكرى.
وكانت السيارة تسير على الطريق الإقليمية قبل أن تصدم الدراجة، التي كانت قادمة من طريق فرعي؛ وفق شهود عيان. بينما أشرفت عناصر من الدرك الملكي على فتح تحقيق في الحادثة المميتة.