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كُتّاب وآراء
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أربعيني يقتل زوجته بثلاث طعنات في الهرهورة
السبت 07 يوليوز 2018 - 18:06
أقدم شخص على تصفية زوجته، اليوم السبت في دوار أولاد سلامة نواحي الهرهورة، بثلاث طعنات وجهها إليها، في العنق، بواسطة سلاح أبيض.
وحسب المعلومات المتوفرة فإنّ إقدام الزوج على فعلته يُرجّح أن يكون بسبب تأثره بتعاطي المخدرات، بينما نجح المعني بالأمر، الأربعيني والأب لطفلين، في الفرار عقب الجريمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - bizarre السبت 07 يوليوز 2018 - 18:30
La misere est la seule cause de tous les drames au maroc.
2 - عبد الرحيم فتح الخير السبت 07 يوليوز 2018 - 18:31
تتغاضى الجهات المسؤولة عن القيام بواجبها الوطني والأخلاقي في محاربة المخدرات . لأنها حبيسة إكراهات ذاتية تقول أن البديل . واكراهات موضوعية تقول بأن مداخيل هذه التجارة تضخ في ميزانية الدولة الملايير . الأمر أشبه بأن نحرم السياقة لأنها تقتل ونتغافل على أنها عصب اقتصاد .
3 - نسرين السبت 07 يوليوز 2018 - 18:41
المخدرات التي ادت بالزوج الى قتل زوجته اما ان تكون كوكايين او قرقوبي التي تثير الاعصاب اما الحشيش والكيف فهما مادتان معجزتان تشلان الحركة وتجعل المتعاطي عبارة عن كتلة لحمية لا تتحرك ومهما كان الحال فيجب على العدالة ان تحكن باقسى العقوبات على هذا المتعاطي القاتل .
4 - Saidr السبت 07 يوليوز 2018 - 18:48
الزواج اللي يهبلك ويمرضك بل ويقتلك ياامرأة ويارجل بناقص منه بقاو وعيشو وحدكم خير لكم ترتاحو.
5 - موحا السبت 07 يوليوز 2018 - 18:49
أن لله وأن اليه راجعون يجب على الحكومة أن تحارب تجار المخدرات لانها ستدهب بالبلاد إلى الهاوية ىيجب على الدولة أن تتكفل بالأطفال وتخصص لهم أخصائي نفساني
6 - wood السبت 07 يوليوز 2018 - 18:52
هذه هي نتاج مدونة الا اسرة و التحريض المتواصل الذي تقوم به المنظمات النسائية المشبوهة و التي لا علاقة لها بالنساء بل تخدم جهات تهدف الى تخريب المجتمعات . فقبل فترة قامت امرأة بقتل عشيقها و الآن زوج يقتل زوجته و سيذهب الى السجن بينما الأطفال سيتشردون و ينظافون الى الأطفال المتشردين الذين يتسكعون في المملكة !!!
7 - الوجدي السبت 07 يوليوز 2018 - 19:00
ربما للمخدرات دور لكن لسان بعض الزوجات يجغل الشخص يفقد أعصابه ، خصوصا مع المدونة وقانون تعنيف الزوجة ، أعرف أشخاص تضربهم زوجاتهم ولا يستطيعون الطلاق لصعوبة الاجرائات والتعويض للزوجة الباهض . لا أعمم فهناك بنات الناس الزوجات الصالحات .
8 - يوسف السبت 07 يوليوز 2018 - 19:12
اسباب الجرائم في المغرب ثلاث التفقير والتجهيل والملك ،كل من هؤلاء الثلاثة أدلى بدلوه في مثل هاته الجرائم
9 - bouje qui bouje السبت 07 يوليوز 2018 - 19:27
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم علامة الساعة هاذي
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