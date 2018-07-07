أربعيني يقتل زوجته بثلاث طعنات في الهرهورة

هسبريس - محمد الراجي

أقدم شخص على تصفية زوجته، اليوم السبت في دوار أولاد سلامة نواحي الهرهورة، بثلاث طعنات وجهها إليها، في العنق، بواسطة سلاح أبيض.

وحسب المعلومات المتوفرة فإنّ إقدام الزوج على فعلته يُرجّح أن يكون بسبب تأثره بتعاطي المخدرات، بينما نجح المعني بالأمر، الأربعيني والأب لطفلين، في الفرار عقب الجريمة.