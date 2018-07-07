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كُتّاب وآراء
إصابات لعائلة واحدة في حادث بصخور الرحامنة
أصيب سبعة أشخاص بجروح خطيرة، اليوم السبت، إثر تعرضهم لحادث انقلاب مركبة كانت تقل 16 فردا، من عائلة واحدة، في منطقة الصخور بإقليم الرحامنة.
وفور توصلها بإشعار في الموضوع، انتقلت عناصر من السلطة المحلية والدرك الملكي بصخور الرحامنة إلى مكان الواقعة، لفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث.
وأوضحت مصادر طبية من المركز الجامعي محمد السادس، ضمن تصريح لهسبريس، أن حالات المصابين خطيرة جدا، كاشفة أن اثنين منهم وضعا بقسم العناية المركزة تحت المراقبة الطبية.
جدير بالذكر أن الحادثة المرورية خلفت، أيضا، مصابين آخرين جروحهم خفيفة، ما استدعى نقلهم إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي في بنجرير لتلقي العلاجات الضرورية.