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الرئيسية | حوادث | قتيل إثر سقوط سيارة في منحدر بإقليم شفشاون

قتيل إثر سقوط سيارة في منحدر بإقليم شفشاون

قتيل إثر سقوط سيارة في منحدر بإقليم شفشاون
هسبريس من شفشاون
السبت 07 يوليوز 2018 - 22:10

لقي سائق سيارة مصرعه، اليوم السبت، في حادثة سير مروعة وقعت بدوار تدارت بجماعة بني سميح بإقليم شفشاون.

ووفق مصادر هسبريس فإن الحادث نجم عن انقلاب سيارة رباعية الدفع، وسط طريق غير معبدة ومعروفة بوعورة مسالكها، قبل أن تهوي إلى أسفل المنحدر.

وإثر إخطاره انتقلت إلى مكان الحادث عناصر الدرك الملكي، التي فتحت تحقيقا في الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تم نقل جثة السائق إلى مستودع الأموات.

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