24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:33
|06:20
|13:37
|17:18
|20:46
|22:18
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شركة ألسَا الإسبانية تتوقع جني أرباح بمليار أورو
- المغاربة يجعلون من كل الرسل مرتدين ومزعزعين للعقائد
- تدشين حقبة جديدة لـ"السلطان أردوغان" بسلطات واسعة في حكم تركيا
- مصالح أمن مراكش تحجز 282 قرصا مهلوسا
- المغرب يستعين بخبرات الأنتربول لتعزيز محاربة الاتجار في البشر
هَاكرز يضعون "الصحراء مغربية" على موقع الرئاسة في جنوب إفريقيا (5.00)
- "مسيرة الريف" تختبر حجم اليسار ومنيب تراهن على "شرفاء الوطن" - (78)
- الرئيس الفلبيني: سأستقيل إذا اقتنعت بوجود الرب - (74)
- نبيل درار يقضي "عطلة بالشيشة" في مدينة البهجة - (58)
- هَاكرز يضعون "الصحراء مغربية" على موقع الرئاسة في جنوب إفريقيا - (53)
- "تملص" العثماني من تقديم حصيلته السياسية يُعري هشاشة الحكومة - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اعتداء عنصري يطال ثلاث مغاربة شمال إسبانيا
نددت الجمعية المغربية الإسبانية "Azahara-Alianza" بالاعتداء العنصري الذي تعرض له مهاجر مغربي وزوجته بمحافظة أستورياس، الواقعة شمال غرب شبه الجزيرة الأيبيرية، بعدما تعرضا للضرب المبرح والسب والشتم بعبارات نابية وعنصرية من قبل العديد من الشبان الإسبان.
وقال التنظيم الجمعوي ذاته إن الزوجة غادرت مقر عملها، متوجهة إلى المنزل، قبل أن تتعرض لمضايقات وشتائم عنصرية بسبب أصلها المغربي. وأضاف المصدر أن الزوج وصديقا له تدخلا في وقت لاحق قصد الدفاع عن الضحية.
صحيفة "إيني" الإسبانية، التي أوردت الخبر، أشارت إلى أن المعتدين قاموا بالاعتداء جسديا على الزوج وصديقه، متسببين في إصابات على جسديهما، ما استدعى نقلهما إلى المستشفى قصد تلقي الإسعافات الطبية الضرورية. وأضافت أن عناصر الأمن فتحت تحقيقا في الموضوع بغية إيقاف المعتدين.
وأوضح المنبر الإعلامي نفسه أن الزوجين المغربيين يقيمان ببلدية تروبيا منذ سبع سنوات، ولم يسبق لهما أن تعرضا لأي اعتداء عنصري بسبب انتمائهما العرقي أو الديني. بينما الضحايا يعرفون المعتدين من خلال ملامحهم فقط.