تحقيق يواكب اعتداء عنيفا على شاب بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

بأمر من النيابة العامة المختصة، فتحت مصالح الدائرة الأمنية السابعة بمراكش، الأحد، تحقيقا بخصوص تعرض شاب في عقده الثالث لاعتداء عنيف بالسلاح الأبيض على مستوى كل مناطق جسده، من طرف مجموعة أشخاص، أدى إلى إصابته بجروح غائرة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الشاب المذكور، الذي يقوم بجمع الأزبال بحي الداوديات، عثر عليه غارقا في دمائه بسبب الإصابات التي تلقاها على مستوى وجهه.

مصالح الأمن بالدائرة السابق ذكرها، التي انتقلت إلى مكان الحادث، أشرفت على نقل الضحية على متن سيارة إسعاف إلى مستعجلات المركز الجامعي محمد السادس لتلقي العلاج.

وقد تمكنت المصالح الأمنية من جمع معطيات أولية مكنتها من تحديد هوية المعتدين، وأطلقت حملة بحث عنهم لتقديمهم للنيابة العامة المختصة.