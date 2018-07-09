24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3306:2013:3817:1820:4622:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. المارشال ليوطي.. المُفترى عليه في الريف (5.00)

  2. المغرب يحضر أشغال الجمعية البرلمانية للفرانكوفونية (5.00)

  3. إسبانيا والسويد تستنكران حصار إسرائيل على غزة (5.00)

  4. "الاتحاد للطيران" تطلق خدمات طبية في رحلاتها‎ (5.00)

  5. ترقية شرطي أصيب بعاهة مستديمة في تدخل أمني (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | تحقيق يواكب اعتداء عنيفا على شاب بمراكش

تحقيق يواكب اعتداء عنيفا على شاب بمراكش

تحقيق يواكب اعتداء عنيفا على شاب بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 09 يوليوز 2018 - 08:15

بأمر من النيابة العامة المختصة، فتحت مصالح الدائرة الأمنية السابعة بمراكش، الأحد، تحقيقا بخصوص تعرض شاب في عقده الثالث لاعتداء عنيف بالسلاح الأبيض على مستوى كل مناطق جسده، من طرف مجموعة أشخاص، أدى إلى إصابته بجروح غائرة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الشاب المذكور، الذي يقوم بجمع الأزبال بحي الداوديات، عثر عليه غارقا في دمائه بسبب الإصابات التي تلقاها على مستوى وجهه.

مصالح الأمن بالدائرة السابق ذكرها، التي انتقلت إلى مكان الحادث، أشرفت على نقل الضحية على متن سيارة إسعاف إلى مستعجلات المركز الجامعي محمد السادس لتلقي العلاج.

وقد تمكنت المصالح الأمنية من جمع معطيات أولية مكنتها من تحديد هوية المعتدين، وأطلقت حملة بحث عنهم لتقديمهم للنيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.