قتيل و17 معطوبا في انقلاب سيارة باشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

لقي عامل زراعي مصرعه زوال اليوم الأحد بالطريق الإقليمية رقم 1014، الرابطة بين مدينة بيوكرى والطريق الوطنية رقم 1، على مستوى الجماعة الترابية آيت اعميرة، ضواحي اشتوكة آيت باها، فيما أصيب 17 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، إثر انقلاب سيارة فلاحية كانت تُقلّهم إلى مقرات سكناهم.

واستنفرت الحادثة مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية والوقاية المدنية، وجرى نقل المصابين، وكلهم من العمال الزراعيين، إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى، فيما تم إيداع جثة المفارق للحياة بمستودع الأموات.

تجدر الإشارة إلى أن المحور الطرقي ذاته قد شهد في شهر مارس المنصرم وقوع حادثة مفجعة، نجمت عن اصطدام شاحنة لنقل العمال الزراعيين وحافلة للنقل العمومي، لقي خلالها 11 عاملا مصرعهم بعين المكان.