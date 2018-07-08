لسعات العقارب تدخل طفلتين العناية المركزة بوزان

هسبريس من الرباط

استقبلت مصلحة مكافحة الصدمات بمشفى مدينة وزان، اليوم الأحد، أربعة أشخاص ظهرت عليهم أعراض جانبية ومضاعفات خطيرة تتوافق مع حالة تسمم بلدغات العقارب.

مصدر مطلع قال لهسبريس إن الأمر يتعلق بطفلتين لا يتجاوز عمرهما سنتين، تنحدران من جماعتي زغيرة وعين دريج بإقليم وزان، ظهرت عليهما أعراض حادة وتقيؤ وتعرق شديد، مشيرا إلى أن الحالة الاجتماعية لأسرتيهما هشة.

وأضاف المصدر ذاته أن أطر قسم المستعجلات بمشفى وزان قدّموا الإسعافات الضرورية للطفلتين، وعملوا على ضمان استقرار وضعهما الصحي بإمدادهما بالدواء وإخضاعهما للعناية المركزة.

المصدر ذاته كشف أن الحالتين الأخريين تهمان ثلاثينيا من جماعة سيدي رضوان، وطفلا صغيرا من جماعة زومي، ولجا مشفى المدينة على مراحل متفرقة وعليهما أعراض أقل حدة، مبرزا أنه تم تمكينهما من العلاج وغادرا المؤسسة الصحية بعدم تحسن وضعهما الصحي.

ودعا المصدر عموم الساكنة إلى ضرورة التوجه إلى أقرب مركز صحي في حالة التعرض للسعات العقارب، وتجنب البدع والممارسات العشوائية في العلاج، مثل الكي و"التشراط" ومص موضع اللسعة أو استعمال غاز البوتان للقضاء على السم، مشددا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، خاصة مع موجة الحر التي تشهدها المملكة.