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الرئيسية | حوادث | لسعات العقارب تدخل طفلتين العناية المركزة بوزان

لسعات العقارب تدخل طفلتين العناية المركزة بوزان

لسعات العقارب تدخل طفلتين العناية المركزة بوزان
هسبريس من الرباط
الأحد 08 يوليوز 2018 - 19:01

استقبلت مصلحة مكافحة الصدمات بمشفى مدينة وزان، اليوم الأحد، أربعة أشخاص ظهرت عليهم أعراض جانبية ومضاعفات خطيرة تتوافق مع حالة تسمم بلدغات العقارب.

مصدر مطلع قال لهسبريس إن الأمر يتعلق بطفلتين لا يتجاوز عمرهما سنتين، تنحدران من جماعتي زغيرة وعين دريج بإقليم وزان، ظهرت عليهما أعراض حادة وتقيؤ وتعرق شديد، مشيرا إلى أن الحالة الاجتماعية لأسرتيهما هشة.

وأضاف المصدر ذاته أن أطر قسم المستعجلات بمشفى وزان قدّموا الإسعافات الضرورية للطفلتين، وعملوا على ضمان استقرار وضعهما الصحي بإمدادهما بالدواء وإخضاعهما للعناية المركزة.

المصدر ذاته كشف أن الحالتين الأخريين تهمان ثلاثينيا من جماعة سيدي رضوان، وطفلا صغيرا من جماعة زومي، ولجا مشفى المدينة على مراحل متفرقة وعليهما أعراض أقل حدة، مبرزا أنه تم تمكينهما من العلاج وغادرا المؤسسة الصحية بعدم تحسن وضعهما الصحي.

ودعا المصدر عموم الساكنة إلى ضرورة التوجه إلى أقرب مركز صحي في حالة التعرض للسعات العقارب، وتجنب البدع والممارسات العشوائية في العلاج، مثل الكي و"التشراط" ومص موضع اللسعة أو استعمال غاز البوتان للقضاء على السم، مشددا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، خاصة مع موجة الحر التي تشهدها المملكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - المهاجر الأحد 08 يوليوز 2018 - 19:20
لا اعرف لمدا بالضبط وزان مؤخرا تكاترت العقارب بشكل مهول. ...أنصح الناس بتربية الدواجن خصوصا بيبي والقطط. ...لأن الدواجن تكالهم بالنهار والقطط تقتلهم بالليل وتراقب أي تحرك مشبوه. ..وإن كانت لكم نصيحة أخرى فافيدوننا جزاكم الله. .
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2 - مواطن ريفي الأحد 08 يوليوز 2018 - 19:44
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الأحداث في وزان تكاد تكون يومية
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3 - نداء الأحد 08 يوليوز 2018 - 19:50
يجب مد المستوصفات القروية بادوية وامصال مضادة للسم لتفادي التاخر للحالات الحرجة لان اغلب المداشر و القرى بعيدة عن المستشفى الاقليمي وطرقها غير معبدة ووعرة ولهذا اتوجه كمواطن بنداء عاجل الى وزارة الصحة والى السيد مندوب الصحة باقليم وزان بمد المستوصفات القروية او المركزية كمركز مصمودة او زومي او المناطق البعيدة ذات الاولوية زغيرة تروال والتي تلزمها ساعات للوصول للمشفى الاقليمي بمدها بالامصال واللقاح
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