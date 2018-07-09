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الرئيسية | حوادث | نفي انتشال جثث مهاجرين من سواحل العرائش‎

نفي انتشال جثث مهاجرين من سواحل العرائش‎

نفي انتشال جثث مهاجرين من سواحل العرائش‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 يوليوز 2018 - 13:10

نفت مصالح ولاية جهة طنجة- تطوان- الحسيمة الأخبار الرائجة بخصوص انتشال جثث 45 شخصا ينحدرون من جنسيات إفريقية، يوم أمس الأحد، قبالة سواحل إقليم العرائش، مؤكدة أن الأمر يتعلق بجنوح قارب جرى إنقاذ جميع ركابه.

وأوردت ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في بيان توضيحي، توصلت به هسبريس، أن بعض المواقع الإلكترونية، نقلا عن إحدى وكالات الأنباء، تناقلت أخبارا غير صحيحة مفادها انتشال جثث 45 شخصا ينحدرون من جنسيات إفريقية، يوم أمس الأحد، قبالة سواحل إقليم العرائش، لقوا مصرعهم في محاولة للهجرة غير الشرعية.

وشددت مصالح الولاية على أنها، وإذ تنفي تسجيلها لأي حالة وفاة في صفوف المهاجرين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، فإنها تؤكد أن الأمر يتعلق بجنوح قارب، في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الأحد بساحل العرائش، كان على متنه 33 مرشحا للهجرة غير الشرعية، تم إنقاذهم جميعا.

وأكدت الولاية أن 5 من المهاجرين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء أحيلوا على المستشفى الإقليمي للعرائش لتلقي الإسعافات اللازمة، تمكن 2 من بينهم من مغادرته، فيما لا يزال الثلاثة الآخرون، من ضمنهم امرأة حامل، تحت الملاحظة الطبية، حيث لا تدعو حالتهم إلى القلق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الغزو الاسود الاثنين 09 يوليوز 2018 - 13:54
انتشر هده الايام جيش من الافارقة فى منطقة الفقيه بن صالح وبنى ملال هل اصبح المغرب مستعمرة افريقية وبالامس تلاتون سوريا مسلما عربيا ضلوا عالقين على حدود الجزاءر لاكثر من سنة اي سياسة تميز المغرب نحن داهبون لتسويد وجه الشعب المغرب فقير ولا يجب ان يفتح ابوابه لمن هم اكثر فقرا
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