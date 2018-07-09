نفي انتشال جثث مهاجرين من سواحل العرائش‎

هسبريس من الرباط

نفت مصالح ولاية جهة طنجة- تطوان- الحسيمة الأخبار الرائجة بخصوص انتشال جثث 45 شخصا ينحدرون من جنسيات إفريقية، يوم أمس الأحد، قبالة سواحل إقليم العرائش، مؤكدة أن الأمر يتعلق بجنوح قارب جرى إنقاذ جميع ركابه.

وأوردت ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في بيان توضيحي، توصلت به هسبريس، أن بعض المواقع الإلكترونية، نقلا عن إحدى وكالات الأنباء، تناقلت أخبارا غير صحيحة مفادها انتشال جثث 45 شخصا ينحدرون من جنسيات إفريقية، يوم أمس الأحد، قبالة سواحل إقليم العرائش، لقوا مصرعهم في محاولة للهجرة غير الشرعية.

وشددت مصالح الولاية على أنها، وإذ تنفي تسجيلها لأي حالة وفاة في صفوف المهاجرين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، فإنها تؤكد أن الأمر يتعلق بجنوح قارب، في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الأحد بساحل العرائش، كان على متنه 33 مرشحا للهجرة غير الشرعية، تم إنقاذهم جميعا.

وأكدت الولاية أن 5 من المهاجرين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء أحيلوا على المستشفى الإقليمي للعرائش لتلقي الإسعافات اللازمة، تمكن 2 من بينهم من مغادرته، فيما لا يزال الثلاثة الآخرون، من ضمنهم امرأة حامل، تحت الملاحظة الطبية، حيث لا تدعو حالتهم إلى القلق.