24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3306:2013:3817:1820:4622:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. منتخب المغرب أمازيغي ومنتخب السعودية ممثل العرب (5.00)

  2. إسبانيا والسويد تستنكران حصار إسرائيل على غزة (5.00)

  3. "الاتحاد للطيران" تطلق خدمات طبية في رحلاتها‎ (5.00)

  4. ترقية شرطي أصيب بعاهة مستديمة في تدخل أمني (5.00)

  5. الحزب الحاكم في موريتانيا يتهم المغرب بـ"الاستعلاء على الأشقاء" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | سيارة "تقتحم" حاجزا إسمنتيا لقنصلية أمريكا بالبيضاء

سيارة "تقتحم" حاجزا إسمنتيا لقنصلية أمريكا بالبيضاء

سيارة "تقتحم" حاجزا إسمنتيا لقنصلية أمريكا بالبيضاء
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 يوليوز 2018 - 14:05

وقعت حادثة سير عرضية منتصف نهار اليوم الاثنين، بعد أن ارتطمت سيارة مع حاجز إسمنتي بالقرب من مقر القنصلية العامة الأمريكية بشارع مولاي يوسف بمدينة الدار البيضاء، مما خلف خسائر مادية بسيطة على مستوى السيارة.

وسارعت مصلحة حوادث السير إلى مكان الحادثة للقيام بالمعاينات الضرورية، في وقت أكد فيه مصدر أمني أن "الأمر يتعلق بحادث عرضي ناجم عن فقدان التحكم في السياقة بسبب عطب في فرامل السيارة، إذ حاول السائق التوقف عند الإشارة الضوئية القريبة من تقاطع شارعي إبراهيم الروداني وموسى ابن نصير بالدار البيضاء.

وتعمل مصلحة حوادث السير على الاستماع إلى مرتكب الحادثة، وإجراء فحص تقني على السيارة لتحديد الأسباب الحقيقية وراء انزلاق السيارة وفقدان التحكم فيها من طرف السائق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.