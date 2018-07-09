سيارة "تقتحم" حاجزا إسمنتيا لقنصلية أمريكا بالبيضاء

هسبريس من الرباط

وقعت حادثة سير عرضية منتصف نهار اليوم الاثنين، بعد أن ارتطمت سيارة مع حاجز إسمنتي بالقرب من مقر القنصلية العامة الأمريكية بشارع مولاي يوسف بمدينة الدار البيضاء، مما خلف خسائر مادية بسيطة على مستوى السيارة.

وسارعت مصلحة حوادث السير إلى مكان الحادثة للقيام بالمعاينات الضرورية، في وقت أكد فيه مصدر أمني أن "الأمر يتعلق بحادث عرضي ناجم عن فقدان التحكم في السياقة بسبب عطب في فرامل السيارة، إذ حاول السائق التوقف عند الإشارة الضوئية القريبة من تقاطع شارعي إبراهيم الروداني وموسى ابن نصير بالدار البيضاء.

وتعمل مصلحة حوادث السير على الاستماع إلى مرتكب الحادثة، وإجراء فحص تقني على السيارة لتحديد الأسباب الحقيقية وراء انزلاق السيارة وفقدان التحكم فيها من طرف السائق.