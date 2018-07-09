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الرئيسية | حوادث | الوقاية المدنية تنتشل جثة غريق في سد بالحوز

الوقاية المدنية تنتشل جثة غريق في سد بالحوز

الوقاية المدنية تنتشل جثة غريق في سد بالحوز
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 09 يوليوز 2018 - 21:16

انتشلت عناصر الوقاية المدنية، اليوم الاثنين، جثة شاب في عقده الثاني، توفي غرقا بسد "لالة تاكركوست" ضواحي مدينة مراكش، بعدما انتقل رفقة أصدقائه إلى المنطقة المذكورة في رحلة استجمام هروبا من ارتفاع الحرارة بعاصمة النخيل.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحية نزل قيد حياته إلى سد "لالة تاكركوست" بإقليم الحوز للسباحة، لكنه تأخر كثيرا؛ وهو ما دفع رفاقه إلى إطلاق عملية بحث عنه فشلت في العثور عليه، فأخبروا السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي بالواقعة.

وحضرت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي لفتح تحقيق في الملابسات والظروف التي كانت وراء الحادث، وعمل أفراد من الوقاية المدنية، أمس الأحد، على انتشال الغريق؛ لكنهم لم يتمكنوا من ذلك سوى صباح اليوم الاثنين.

ونقلت جثة الضحية بعد انتشالها، بأمر من النيابة العامة المختصة، إلى مستودع الأموات بباب دكالة بمدينة مراكش، لتخضع للتشريح، في انتظار تسليمها إلى العائلة.

يذكر أن العديد من الفاعلين الجمعويين بإقليم الحوز ينظمون، بمناسبة كل صيف، حملات توعية وتحسيس الساكنة والقاصدين لسد لالة تاكركوست بالمخاطر التي تنجم عن السباحة والاستجمام في حقينة السد هربا من حر الصيف، وما يترتب عن ذلك من إزهاق أرواح كثيرة غرقا؛ لأن أحواضها تحتوي على كميات كبيرة من الأوحال التي تعد السبب الرئيسي في الغرق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - من جهة الشرق الاثنين 09 يوليوز 2018 - 21:31
اولا نشكر سيد الوالي جهة الشرق والسلطات في القضاء عن من يستغل الشواطئ ورمالها.وليعلم لا خبزة على ظهر الشعب .الشاطيء والرمال مجانا .ولا يفرض اي واحد الكراء
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2 - دروس الاثنين 09 يوليوز 2018 - 21:42
إنا لله وإنا إليه راجعون.علينا أن نكون دائما مستعدين لهذه الموت بالتوبة إلى الله، والإستغفار،حتى نسعد بلقاء الله سبحانه، حيث نجد رضوانه،ومغفرته،اللهم ارحم ميتنا واجعل مثواه الجنة،بفضلك،وجودك،ورحمتك، آمين يارب العالمين.
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3 - مواطن غيور . السباحة و السياحة الاثنين 09 يوليوز 2018 - 21:46
السلام عليكم، أولا الرحمة للفقيد و الصبر و السلوان لدويه إنا لله و إنا إليه راجعون.
دابا الدولة غادي تكوليكم راه علامتكم و ديرت النشرات في التلفزة و الراديو و طبروا ريوسكم، إيه علمتيهم و لاكن وش درتي ليهم فين يعوموا، أو لا الحراسة كيما في الشواطئ!
الرسول كيوصينا بتعلم الرماية و السباحة و ركوب الخيل، شوفوا لابيسينات في المغرب كتبنيهوم الجماعة و كتعطيهوم فابور لشي جمعيات دياول الرئيس و كيحولوها بارات كيسهروا فيهم السكايرية و الشييييخات.
نشوفوا دولة الكفار، كتبني الجماعة المسبح كيسيروها جمعيات و تعلم السباحة كيكون اجباري للتلميد في المدرسة و لي كبر و بغا يتعلم كيخلص شي حاجة قليلة و لا كاع فابور في العام.
كولو لي عافاكم شكون دبا لي كيمتاز باخلاق الاسلام؟ هما ولا حنا؟
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