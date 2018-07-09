مياه نهر "أم الربيع" تجرف طفلا ناحية سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

لا تزال عناصر الوقاية المدنية التابعة لثكنة سطات، منذ صباح اليوم الاثنين، تباشر أبحاثها على ضفاف نهر أمّ الربيع، من أجل العثور على جثة طفل جرفته مياه نهر أمّ الربيع بمنطقة مشرع بن عبّو قيادة أولاد بوزيري عمالة إقليم سطات.

وحسب معلومات استقتها هسبريس من مصادر مطلعة من منطقة الكرسيفي مشرع بن عبّو، فإن أسرة تنحدر من مدينة بنكرير كانت في نزهة على ضفاف نهر أم الربيع، إلا أن قوة تيار المياه جرفت الطفل البالغ من العمر 8 سنوات.

وزادت المصادر ذاتها أن والد الطفل وأحد أفراد العائلة حاولا جاهدين إنقاذه؛ إلا أن المياه جرفت الثلاثة، قبل أن ينجح تدخل شباب المنطقة في إنقاذ الأب وشخص آخر، في حين اختفى الطفل عن الأنظار في أعماق النهر أمام هول صدمة الأسرة.

الحادث استدعى انتقال ممثل عن سلطات أولاد بوزيري وأفراد من درك المشرع والقوات المساعدة، الذين لا يزالون يرابطون بالمكان إلى حدود الآن، في انتظار انتشال جثة الطفل وتوجيهها عبر سيارة إسعاف إلى مستودع الأموات بسطات، قصد التشريح تحت إشراف النيابة العامة المختصة.