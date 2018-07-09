تفكيك شبكة لترويج الكوكايين والقرقوبي بأكادير‎

هسبريس من الرباط

أفلحت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أكادير في إنهاء نشاط عصابة متخصصة في ترويج الكوكايين والأقراص المخدرة، بتنسيق مع المديرية العامة مراقبة التراب الوطني.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن عمليات التفتيش المنجزة بالسيارة التي كان على متنها المشتبه فيهم الأربعة، وكذا بمنزل أحدهم، قد أسفرت عن العثور على 2520 قرصا طبيا مخدرا من نوع "ريفوتريل"، علاوة على 95 غراما من مخدر الكوكايين ومبالغ مالية وهواتف نقالة.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العام المختصة؛ فيما تتواصل الأبحاث والتحريات، لتحديد الارتباطات المحتملة لنشاط هذه الشبكة الإجرامية.