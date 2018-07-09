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تفكيك شبكة لترويج الكوكايين والقرقوبي بأكادير
الاثنين 09 يوليوز 2018 - 16:00
أفلحت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أكادير في إنهاء نشاط عصابة متخصصة في ترويج الكوكايين والأقراص المخدرة، بتنسيق مع المديرية العامة مراقبة التراب الوطني.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن عمليات التفتيش المنجزة بالسيارة التي كان على متنها المشتبه فيهم الأربعة، وكذا بمنزل أحدهم، قد أسفرت عن العثور على 2520 قرصا طبيا مخدرا من نوع "ريفوتريل"، علاوة على 95 غراما من مخدر الكوكايين ومبالغ مالية وهواتف نقالة.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العام المختصة؛ فيما تتواصل الأبحاث والتحريات، لتحديد الارتباطات المحتملة لنشاط هذه الشبكة الإجرامية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - outouf الاثنين 09 يوليوز 2018 - 16:21
الامن بمدينة اكادير او جهة سوس ماسة بيس سوى اشاعة ! و شكرا.
2 - محمد الاثنين 09 يوليوز 2018 - 16:37
شكرا جزيلا لكل من ساهم في انجاح عملية القبض عليهم وخاصة الامن الوطني
3 - mingo الاثنين 09 يوليوز 2018 - 17:11
لقد خربو البلاد و العباد هنا بمدينة الدار البيضاء استهلاك المخدرات فاق حدوده لم يعد تعاطيها حكرا على الفئات الهشة بل طال الجميع الفقير و المتوسط و الغني الجاهل وايضا المتقف حيت تجد مروجي المخدرات بكل مكان و بالخصوص الحراس اليليين للسيارات دافع الربح وارتفاع الاتمان يدفع ايضا المستهلكين لترويچه بين بعضهم البعض تجد تمن قرص 50 درهم والمدمن يحتاج على الاقل قرصين او تلاتا بشكل يومي مادا تنتصر منه كرد فعل ان لم يجده كيف تتخيل حالته العصبية و النفسية هده الآفة لا تتوقف وكل يوم تتفاقم سيصل المغرب بشبابه قريبا الى حافة الانهيار المجتمعي انا نفسي لا أجد الحل في الغد القريب لن يكون بإستطاعة الامن فعل شيئ يسجدون امامهم شعبا مروجا بالالاف و مدمنا يتبع....
4 - mingo الاثنين 09 يوليوز 2018 - 17:29
مدينة الدار البيضاء عين الاقتصاد القلب النابض للمغرب استهدف ليس بدافع جني الأموال ولاكن بدافع تخريب الشباب وهم ينجحون ان لم نقل انهم نجحوا واستطاعو قتل جيل التسعينات الدار البيضاء اقتصاد المغرب اصبح يعيش بسواعد النساء كل مشغل هنا وانا واحد منهم صرنا نفضل تشغيل الانات و الابتعاد عن الدكور كيف تشغل شخصا يتعاطا حبوبا مهلوسة فاقد العقل أى ربح تنتضر منه لا الامن يستطيع ولا المستشفيات تستطيع ولا التوعية تستطيع ولا الردع يستطيع الله سبحانه القادر على كل شيئ يمكرون والله خير الماكرين
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