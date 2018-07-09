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كُتّاب وآراء
أربعيني يطلب "ڭريمة" من أعلى عمود في الرباط
اعتلى مواطن عموداً وسط حي أكدال بالعاصمة الرباط، اليوم الاثنين، حاملاً العلم الوطني وصوراً للملك محمد السادس للتعبير عن مطلبه المتمثل في الحصول على مأذونية نقل "ڭريمة" وعد بها سابقاً.
واستنفر اعتلاء هذا المواطن رجال الوقاية المدنية بمكان تواجده قرب مكتب السكك الحديدية بالرباط، حيث مكث هناك لمدة طويلة مهدداً بالانتحار في حال عدم الاستجابة لمطلبه فوراً من طرف السلطات المعنية.
وحمل المحتج، في الأربعينيات من عمره، فوق "عمود المظالم الجديد" المتواجد قرب محطة القطار أكدال، لافتة صغيرة مكتوبا عليها "مولاي وسيدي صاحب الجلالة نصركم الله وحفظكم أنقذني".
وقد تمكن رجال الوقاية المدنية من إقناع المحتج بالهبوط من أعلى العمود المعدني بعد تقديم بعض الوعود المتيحة للاستجابة إلى مطلبه.
وأصبح تسلق الأعمدة وسط العاصمة الرباط وسيلةً لعدد من المواطنين لإيصال تظلماتهم إلى السلطات المعنية، وتكررت هذه الحالات في الأشهر الماضية، أشهرها حين اعتلت عجوز عموداً في شارع مولاي عبد الله بالرباط للاحتجاج على عدم حصولها على حقها أمام إحدى محاكم المملكة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
فسنحتاج 30 مليون عمود ليتسلقه كل المغاربة
مع ذلك فلا شيء يبرر المخاطرة بالحياة في سبيل متاع من الدنيا زائل !
ام الشعب عندو مساحة متاحة .عرضها السماواتي والارض لي التعبير عن الراءي
ورفع الضلولم.....