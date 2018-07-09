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الرئيسية | حوادث | أربعيني يطلب "ڭريمة" من أعلى عمود في الرباط

أربعيني يطلب "ڭريمة" من أعلى عمود في الرباط

أربعيني يطلب "ڭريمة" من أعلى عمود في الرباط
هسبريس من الرباط (صور: أنس ألمو)
الاثنين 09 يوليوز 2018 - 17:50

اعتلى مواطن عموداً وسط حي أكدال بالعاصمة الرباط، اليوم الاثنين، حاملاً العلم الوطني وصوراً للملك محمد السادس للتعبير عن مطلبه المتمثل في الحصول على مأذونية نقل "ڭريمة" وعد بها سابقاً.

واستنفر اعتلاء هذا المواطن رجال الوقاية المدنية بمكان تواجده قرب مكتب السكك الحديدية بالرباط، حيث مكث هناك لمدة طويلة مهدداً بالانتحار في حال عدم الاستجابة لمطلبه فوراً من طرف السلطات المعنية.

وحمل المحتج، في الأربعينيات من عمره، فوق "عمود المظالم الجديد" المتواجد قرب محطة القطار أكدال، لافتة صغيرة مكتوبا عليها "مولاي وسيدي صاحب الجلالة نصركم الله وحفظكم أنقذني".

وقد تمكن رجال الوقاية المدنية من إقناع المحتج بالهبوط من أعلى العمود المعدني بعد تقديم بعض الوعود المتيحة للاستجابة إلى مطلبه.

وأصبح تسلق الأعمدة وسط العاصمة الرباط وسيلةً لعدد من المواطنين لإيصال تظلماتهم إلى السلطات المعنية، وتكررت هذه الحالات في الأشهر الماضية، أشهرها حين اعتلت عجوز عموداً في شارع مولاي عبد الله بالرباط للاحتجاج على عدم حصولها على حقها أمام إحدى محاكم المملكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - يونس السلفي الاثنين 09 يوليوز 2018 - 18:05
إذا كانت هذه الطريقة تجدي نفعا
فسنحتاج 30 مليون عمود ليتسلقه كل المغاربة
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63
2 - moha الاثنين 09 يوليوز 2018 - 18:06
Ils doivent lui trouver un job au cirque
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8
3 - الجيش الاثنين 09 يوليوز 2018 - 18:08
حارس سابق للرجاء يتوفر على 7 grima طاكسي في اسم اخوته ووالديه رغم ان لديه مقهى ويشتغل كمدرب لحراس المرمى مع فريق كبير
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26
4 - علامات الساعة الاثنين 09 يوليوز 2018 - 18:13
بدل أخذ الانتحار ذريعة للوصول الى المبتغى اطلبوه بطريقة سلمية ترضي الله فالانتحار لم يكن يوما ما وسيلة لنيل المطالب
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8
5 - لطيفة الاثنين 09 يوليوز 2018 - 18:14
قديما كان هنالك ديوان المظالم والان هناك عمود المظالم. فان لم يسد العدل و المساواة الحقيقية فسيصبح كل عمود مطية للمظلومين لاسماع صوتهم والصراخ مطالبين بحقوقهم
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17
6 - علامات الساعة الاثنين 09 يوليوز 2018 - 18:16
مبقا عليكم سر عاليبغا شي حاجة يهدد بالنتحار اوا اش كتسنى رمي راسك باش لادنيا لا اخرة
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7
7 - محمد الاثنين 09 يوليوز 2018 - 18:16
على الدولة تخصيص ميزانية من أجل إنشاء الآلاف من الأعمدة العالية لأنها ستجد نفسها أمام الملايين من المغاربة يصعدون إلى هذه الأعمدة من أجل إيصال تظلماتهم حسبنا الله و نعم الوكيل
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3
8 - MOUATEN الاثنين 09 يوليوز 2018 - 18:17
اطلبو الرزق من الرازق الخالق ولا تذلو أنفسكم أمام المرزوق المخلوق
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20
9 - Aziz Canada الاثنين 09 يوليوز 2018 - 18:20
صراحة ثقافة الكريمات ماكان لها ان توجد اصلا. او بالاحرى للاشخاص ذوي الحاجات الخاصة والارامل بالابناء لمساعدتهم في العبش الكريم. فقط لهذه الفئة هي التي تستحق.. هل بالله عليكم لاعب.. مغني.. ممثل... يستحقونها؟؟؟؟ سبب الفقر هو الشطط في استعمال السلطة وعدم الكفاءة والانانيه والمحسوبيه وغياب قانوم ردع المسؤولين المخالفين والزج بهم في السجن.. غير ذلك فالمغرب له من خيراته مايكفي ان يعيش الشعب باكمله حياة كريمة وحتى المهاجرين.
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13
10 - Abdelghani الاثنين 09 يوليوز 2018 - 18:20
30 ميلون مغربي خصهم يطلعو لبوطو ديال الضو او التيلفون ... راه كلها و كي جاتو يا قلبي
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5
11 - khaald الاثنين 09 يوليوز 2018 - 18:21
اولا قتل النفس أو الانتحار حرام .ثانيا يجب إعطاء كل دي حق حقه وكفى من احتقار أبناء الشعب للحد من هاته السلوكيات
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-4
12 - abdou الاثنين 09 يوليوز 2018 - 18:22
كنت أظن أنه طالب لحق من الحقوق المدنية الوطنية، كنت سأحترمك أكثر لو طالبت بعمل يساعدك في العيش الكريم، و لكن!!! على كل، المأذونيات هو نوع من الريع الاقتصادي و الفساد الاجتماعي الذي يجب محاربته من القمة، أعني ابتداءا بكبار الانتهازيين و المسؤولين العديمين لحس الوطنية ثم التالي فالتالي... و نحن بدورنا نطالب جلالة الملك بإعطاء تعليماته لإيقاف كل نوع من أنواع الكريمات و المأذونيات، و إصلاح هذا النظام بإصدار قوانين جديدة تنظم هذا العبث الذي نعيشه، و متابعة كل المستفيدين الغير قانونيين...
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7
13 - عبد الرحيم الاثنين 09 يوليوز 2018 - 18:24
لو كان في البلاد عدل و قضاء نزيه و مستقل لما إحتاج الناس لتسلق الأعمدة الكهربائية !
مع ذلك فلا شيء يبرر المخاطرة بالحياة في سبيل متاع من الدنيا زائل !
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2
14 - مصلوحي الاثنين 09 يوليوز 2018 - 18:27
وا نطلعو كاملين في البوطويات حتى حنا بغينا عدالة وصحة وتعليم وانصاف الخخخخخخخخخخخخخخ
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2
15 - ملاحظ الاثنين 09 يوليوز 2018 - 18:27
من الافضل ان تعطى لكل مغربي كريمة حتى لا تيقى للكريمة قيمة
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16 - amin sidi الاثنين 09 يوليوز 2018 - 18:29
سلام..الرايس ميساحتكم المتاحة خليوها لراسكوم ايطلبوا البرلمانىون التقاعد .....
ام الشعب عندو مساحة متاحة .عرضها السماواتي والارض لي التعبير عن الراءي
ورفع الضلولم.....
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17 - مغربي الاثنين 09 يوليوز 2018 - 18:46
وعلاش تدخل الملك بالضبط واش معندو مشاكل كثيرة عاد إيجي عندك انت يقولك اهبط. هدا هو شدوني ولا نطيح. غير طيح اخ منك ما قادر على والو.
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18 - الخميس الاثنين 09 يوليوز 2018 - 18:56
إن ما يطلبه هذا الشخص شبيه بما يطلبه البرلمانيون من تقاعد وامتيازات أخرى يجب إلغاء كل هذا الريع بالنسبة للأشخص الأسوياء ويبقى للجمعيات التي ترعى دوي الاحتياجات الخاصة حتى يستفيد كل معاق في كل أنحاء المغرب.
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