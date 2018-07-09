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الرئيسية | حوادث | حريق مهول يجلي ساكنين بواحتين في إقليم طاطا

حريق مهول يجلي ساكنين بواحتين في إقليم طاطا

حريق مهول يجلي ساكنين بواحتين في إقليم طاطا
رشيد بيجيكن من أكادير
الاثنين 09 يوليوز 2018 - 22:15

أتى حريق مهول على عشرات الآلاف من أشجار النخيل داخل واحتيْن في الجماعة الترابية "تمنارت" بإقليم طاطا، حيث لازالت مصالح الوقاية المدنية تواصل جهودها من أجل السيطرة النهائية على النيران، التي اندلعت في ظروف لازالت الأبحاث جارية من أجل تحديدها/

عمر بهوش، رئيس الجماعة الترابية لـ"تمنارت"، قال في تصريح لهسبريس إن الحريق المهول أتى بالكامل على واحة "تالمازيغ"، على مساحة 12 هكتارا، مخلفا تدمير 24 ألف نخلة؛ فيما واحة "أكرض" شهدت احتراق 40 ألف هكتار، و45 ألف نخلة، حسب التقديرات الأولية.

وأورد المسؤول الجماعي أن "الأدخنة الكثيفة تسببت في أعراض اختناق لدى 9 أشخاص، نُقلوا إلى المستشفى، فيما لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح بفعل التدخلات الآنية لمختلف المصالح من أجل إجلاء ساكنة المنازل المتواجدة وسط تلك الواحات، مع نفوق بعض الحيوانات"؛ كما أوضح أنه "جرى استقدام تعزيزات للوقاية المدنية من أكادير وطاطا وفم الحصن، فضلا عن طائرتيْن من القنيطرة، ليتم تسجيل تقدم كبير في السيطرة على ألسنة اللهب".

وأضاف رئيس جماعة تمنارت أن "الرياح وارتفاع درجة الحرارة ساهما في اتساع رقعة الحريق؛ لكن المجهودات الجبارة لمصالح الوقاية المدنية والسلطات الإقليمية والمحلية والدرك الملكي والقوات المسلحة والقوات المساعدة والساكنة ساهمت في تقدم كبير في السيطرة على الحريق، بنسبة وصلت إلى نحو 90 في المائة"، وفق تعبيره.

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