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الرئيسية | حوادث | إيقاف مغربيين بسبب قارب مخصص للهجرة السرية

إيقاف مغربيين بسبب قارب مخصص للهجرة السرية

إيقاف مغربيين بسبب قارب مخصص للهجرة السرية
مُتابعة من خالد ملوك
الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 04:15

أوقفت دورية تابعة لقوات الحرس المدني الإسباني، بأحد شواطئ مدينة مليلية، مواطنين مغربيين كانا يقودان قاربا للهجرة السرية على متنه 4 مرشحين للوصول إلى الضفة المتوسطية الشمالية، ينحدرون من دول جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى.

وأفادت مصادر أمنية إسبانية بأن المركبة غرقت بعد اصطدامها بصخور شاطئ "Horcas Coloradas"، مشيرة في السياق ذاته إلى أن دورية بحرية رصدت القارب حين كان يسير بسرعة فائقة، وقامت بتنشيط بروتوكول العمل المخصص لمحاربة شبكات الاتجار بالبشر.

وأضافت المصادر ذاتها أن عدة دوريات من الحرس المدني انتقلت إلى مكان الحدث،مصحوبة بفريق من الغواصين، مردفة بأنه جرى اعتراض سبيل الأشخاص الستة الذين حاولوا الإفلات من قبضة الأمنيين عن طريق الارتماء في المياه، تاركين المركبة بين صخور يصعب الوصول إليها.

وكالة الأنباء الإسبانية أوضحت أن المهاجرين الأربعة، وضمنهم قاصر، يتمتعون بصحة جيدة، ونقلوا إلى أحد المراكز المخصصة لإيواء المهاجرين الأجانب؛ فيما تم وضع سائقي المركبة البحرية تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تعميق البحث معهما.

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