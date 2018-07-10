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كُتّاب وآراء
انقلاب سيارة يصرع شابا ناحية سيدي حجاج
لقي شاب مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بعد انقلاب سيارة خاصة كان على متنها بالنفوذ الترابي سيدي حجاج، دائرة ابن أحمد، ناحية سطات.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك "ن. ا"، في عقده الثالث، متزوج، ينحدر من دوار الكراطمة أولاد أمراح سيدي حجاج، كان يقود سيارة خفيفة في الطريق الإقليمية الرابطة بين الجماعة الترابية أولاد أمراح وسيدي قاسم ناحية بني خلوك، إلا أنها انقلبت لأسباب مجهولة.
وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر من الدرك الملكي بأولاد أمراح، وممثل عن السلطات المحلية، وتم توجيه المصاب نحو مستعجلات سطات إلا أنه توفي في الطريق إلى المستشفى.
وفتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا في النازلة لتحديد ظروف وأسباب وقوع الحادثة، في انتظار نتائج الفحص أو التشريح الطبي الذي أمرت به النيابة العامّة المختصّة.