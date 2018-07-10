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كُتّاب وآراء
أمن آيت ملول يوقف متورطا في سرقات بالعنف
أوقفت مصالح مفوضية الشرطة بآيت ملول شخصا، يبلغ من العمر 29 سنة، يشتبه في تورطه في قضايا تتعلق بالسرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض.
ووفق مصدر أمني فإن مصالح الأمن كانت قد تفاعلت مع مقطع فيديو تم تداوله على شبكة الإنترنيت؛ يُظهر المشتبه فيه رفقة أحد شركائه وهما بصدد تعريض أحد الأشخاص للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، حيث أوضحت التحريات أن الأمر يتعلق بقضية جرت أطوارها يوم الأحد 8 يوليوز الجاري، وأن الضحية لم يتقدم وقتها بشكاية في الموضوع.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، كما تم تحصيل إفادة الضحية، ومواصلة الأبحاث والتحريات من أجل توقيف المشتبه فيه الثاني الذي تم تحديد هويته.