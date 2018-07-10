حجز بنادق وخراطيش في ميناء طنجة المتوسط

هسبريس - و.م.ع

تمكنت عناصر الأمن والجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط، اليوم الثلاثاء، من حجز 3 بنادق صيد جديدة، وحوالي 250 خرطوشة، لدى مواطن من دول جنوب الصحراء.

وأفاد مصدر مطلع بأن عناصر الأمن والجمارك عثرت على الذخيرة وبنادق الصيد، الروسية الصنع، مخفية بعناية على متن شاحنة للنقل الدولي بعد إخضاعها لفحص دقيق بواسطة جهاز السكانير.

وأبرز المصدر نفسه أن الشاحنة كانت في طريقها لدخول التراب الوطني وعلى متنها شحنة من البضائع قادمة من فرنسا.

العناصر الأولية للتحقيق كشفت أن سائق الشاحنة، سينغالي الجنسية، تسلم هذه العربة من أحد مواطنيه في فرنسا، حيث كان ينوي إيصالها إلى السينغال مرورا عبر المغرب.

تم إيقاف المعني بالأمر، في الثلاثينات من العمر، وإحالته على الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط لمواصلة التحقيق في هذه العملية؛ تحت إشراف النيابة العامة المختصة.