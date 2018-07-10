24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3406:2113:3817:1820:4522:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. "السوبر الإسبانية" تحل بطنجة بعد موافقة "الفيفا" (5.00)

  2. منع عالمة إسرائيلية من المشاركة في هيأة علمية (5.00)

  3. مربو الدواجن يشتكون من غلاء الكتاكيت والأعلاف وسطوة السماسرة (5.00)

  4. إسبانيا تغري المغاربة أصحاب المشاريع المبتكرة للاشتغال من مدريد (5.00)

  5. هواتف ذكية متميزة (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | حجز بنادق وخراطيش في ميناء طنجة المتوسط

حجز بنادق وخراطيش في ميناء طنجة المتوسط

حجز بنادق وخراطيش في ميناء طنجة المتوسط
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 19:10

تمكنت عناصر الأمن والجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط، اليوم الثلاثاء، من حجز 3 بنادق صيد جديدة، وحوالي 250 خرطوشة، لدى مواطن من دول جنوب الصحراء.

وأفاد مصدر مطلع بأن عناصر الأمن والجمارك عثرت على الذخيرة وبنادق الصيد، الروسية الصنع، مخفية بعناية على متن شاحنة للنقل الدولي بعد إخضاعها لفحص دقيق بواسطة جهاز السكانير.

وأبرز المصدر نفسه أن الشاحنة كانت في طريقها لدخول التراب الوطني وعلى متنها شحنة من البضائع قادمة من فرنسا.

العناصر الأولية للتحقيق كشفت أن سائق الشاحنة، سينغالي الجنسية، تسلم هذه العربة من أحد مواطنيه في فرنسا، حيث كان ينوي إيصالها إلى السينغال مرورا عبر المغرب.

تم إيقاف المعني بالأمر، في الثلاثينات من العمر، وإحالته على الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط لمواصلة التحقيق في هذه العملية؛ تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.