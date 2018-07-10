اكتشاف جثة أربعينية معلقة بحبل في إقليم شفشاون

هسبريس من طنجة

أقدمت امرأة على وضع حد لحياتها شنقا، اليوم الثلاثاء، بدوار امهارشن الواقع ضمن النفوذ الترابي لإقليم شفشاون، وفق ما أوردته مصادر محلية.

وبحسب المصادر ذاتها فإن الهالكة عازبة، وتبلغ من العمر حوالي 40 سنة، عثر عليها جثة هامدة معلقة بواسطة حبل في ظروف غامضة، مشيرة في الوقت نفسه إلى معاناة الضحية من اضطرابات نفسية.

عناصر من الدرك الملكي حلت بعين المكان وعملت على فتح تحقيق في أسباب وملابسات الواقعة، ونقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بشفشاون، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.