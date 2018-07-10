24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
10/07/2018
الأيام القادمة
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:34
|06:21
|13:38
|17:18
|20:45
|22:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء
- "السوبر الإسبانية" تحل بطنجة بعد موافقة "الفيفا"
- مرصد يرفض إغلاق مركز لطب الإدمان في تطوان
- منع عالمة إسرائيلية من المشاركة في هيأة علمية
- مجموعة عمل لتطور الإسبانية ترى النور بالمغرب
إسبانيا تغري المغاربة أصحاب المشاريع المبتكرة للاشتغال من مدريد (5.00)
- حامي الدين ينتقد شكل النظام الملكيّ ويطالب بالتفاوض من أجل إصلاحه - (142)
- الداودي: لا أدافع عن شركات المحروقات .. وأرباح 17 مليارا مزايدات - (141)
- بعد واقعة "الكوبل الحكومي" .. "وزير إسلامي" يطلب تعدد الزوجات - (138)
- سائق طاكسي يردّ 10 ملايين - (83)
- العثماني يتشبث بمحاربة الفساد ويطالب بدلائل ثابتة عوض الإشاعات - (78)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
اكتشاف جثة أربعينية معلقة بحبل في إقليم شفشاون
الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 22:10
أقدمت امرأة على وضع حد لحياتها شنقا، اليوم الثلاثاء، بدوار امهارشن الواقع ضمن النفوذ الترابي لإقليم شفشاون، وفق ما أوردته مصادر محلية.
وبحسب المصادر ذاتها فإن الهالكة عازبة، وتبلغ من العمر حوالي 40 سنة، عثر عليها جثة هامدة معلقة بواسطة حبل في ظروف غامضة، مشيرة في الوقت نفسه إلى معاناة الضحية من اضطرابات نفسية.
عناصر من الدرك الملكي حلت بعين المكان وعملت على فتح تحقيق في أسباب وملابسات الواقعة، ونقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بشفشاون، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ياسين سمر الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 22:40
لا يجب تقديم المساعدات لاي كان اثناء شروعه في الانتحار فهو ادرى بمصلحته ومصلحته في العيش، من يريد ان ينتحر فذالك شأنه، كل ما على رجال الامن ان يقوموا به عند معاينتهم لشخص يحاول الانتحار هو ان يوفروا له سيارة الاسعاف و سطافيت فاذا انتحر سينقل في سيارة الاسعاف الى المشرحة لتشريحه وان ندم ولم ينتحر سينقل في سطافيت الى مخفر الشرطة للتحقيق معه .
تعليق غير لائق
-14
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1