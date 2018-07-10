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الرئيسية | حوادث | اكتشاف جثة أربعينية معلقة بحبل في إقليم شفشاون

اكتشاف جثة أربعينية معلقة بحبل في إقليم شفشاون

اكتشاف جثة أربعينية معلقة بحبل في إقليم شفشاون
هسبريس من طنجة
الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 22:10

أقدمت امرأة على وضع حد لحياتها شنقا، اليوم الثلاثاء، بدوار امهارشن الواقع ضمن النفوذ الترابي لإقليم شفشاون، وفق ما أوردته مصادر محلية.

وبحسب المصادر ذاتها فإن الهالكة عازبة، وتبلغ من العمر حوالي 40 سنة، عثر عليها جثة هامدة معلقة بواسطة حبل في ظروف غامضة، مشيرة في الوقت نفسه إلى معاناة الضحية من اضطرابات نفسية.

عناصر من الدرك الملكي حلت بعين المكان وعملت على فتح تحقيق في أسباب وملابسات الواقعة، ونقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بشفشاون، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

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1 - ياسين سمر الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 22:40
لا يجب تقديم المساعدات لاي كان اثناء شروعه في الانتحار فهو ادرى بمصلحته ومصلحته في العيش، من يريد ان ينتحر فذالك شأنه، كل ما على رجال الامن ان يقوموا به عند معاينتهم لشخص يحاول الانتحار هو ان يوفروا له سيارة الاسعاف و سطافيت فاذا انتحر سينقل في سيارة الاسعاف الى المشرحة لتشريحه وان ندم ولم ينتحر سينقل في سطافيت الى مخفر الشرطة للتحقيق معه .
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