إيقاف أستاذ انتحل صفة الفنان الستاتي على النت

هسبريس- فاطمة الزهراء جبور

بعد الجدل الذي أثارته صورة مفبركة للفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي ونعته للداعين إلى مقاطعة مهرجان موازين بـ"الكلاب"، اعتقلت الشرطة القضائية بمدينة ابن سليمان أستاذا لمادة الاجتماعيات يشتبه في فبركته للصورة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن المصالح الأمنية، فور توصلها بشكاية من الستاتي، قامت بالعديد من التحريات والأبحاث مكنت من تحديد هوية أستاذ الاجتماعيات المشتبه في نشره الصورة المفبركة التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وجعلت الفنان يسقط ضحية الإهانة والتشهير.

وعلق الستاتي على ذلك بالقول: "تمّ التعرف على صاحب إشاعة أنني، بصفتي وشخصي، قد قمت بنعت مقاطعي موازين بعبارات أستحيي من قولها لجمهوري الذي شاركت معه الحلو والمر. والقضية أمام أنظار العدالة".

الفنان الشعبي، في تدوينة نشرها على صفحته بـ"فايسبوك"، أضاف: "هذه المرة لن أسامح في حقي"، وعلق على مشاركته في موازينا: "الكل يعلم أن التعاقد كان في شهر مارس قبل أن تكون أي دعوات أو مطالب، تربيتي لا تسمح بإخلاف الوعود، كما أنني تنازلت على أجري لفائدة جمعية تعنى بمحاربة سرطان الأطفال".

وفي السياق ذاته، بث الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي فيديو مباشر على صفحته الرسمية على "فيسبوك" يسلم فيه الشيك لرئيس جمعية "أحلام العصافير"، التي تعنى بمحاربة سرطان الأطفال ورعاية العجزة.

وقال الستاتي: "من الطبيعي أن أرفض الإعلان عن الأعمال الخيرية التي أقوم بها، لكن لا بد من تأكد الجمهور من هذه البادرة التي سبق وأعلنت عنها قبل إحياء السهرة الختامية لموازين"، رافضا الكشف عن المبلغ المتبرع به، مبررا ذلك بتوقيعه على بند مع إدارة المهرجان يمنعه من الكشف عن المبلغ الذي توصل به.

وكان الفنان الشعبي قد أعلن تنازله عن أجره مقابل سهرته في مهرجان "موازين"، قبل يومين من إحياء حفلته على منصة سلا، لفائدة جمعية خيرية تعنى بمحاربة سرطان الأطفال، وقال في تدوينة نشرها على حسابه الرّسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعد تفكير عميق، قررتُ بما لا نقاش فيه أن ألبي رغبة كل من ينتظر الستاتي يوم 30 يونيو بمنصة سلا بمهرجان موازين، وسأوفي بتعاقدي مع إدارة المهرجان، وأنا جاهز لتلبية دعوة المهرجان في كل مرة ينادون عليّ فيها ما دام المهرجان ينظم في أرض وطني؛ فأنا من لي الأولوية في الحضور بصفتي فنانا مغربيا، والأهم من ذلك فقد قررت التبرع بأجري كاملا لفائدة جمعية لمحاربة سرطان الأطفال".