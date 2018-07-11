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الرئيسية | حوادث | إيقاف أستاذ انتحل صفة الفنان الستاتي على النت

إيقاف أستاذ انتحل صفة الفنان الستاتي على النت

إيقاف أستاذ انتحل صفة الفنان الستاتي على النت
هسبريس- فاطمة الزهراء جبور
الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 09:05

بعد الجدل الذي أثارته صورة مفبركة للفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي ونعته للداعين إلى مقاطعة مهرجان موازين بـ"الكلاب"، اعتقلت الشرطة القضائية بمدينة ابن سليمان أستاذا لمادة الاجتماعيات يشتبه في فبركته للصورة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن المصالح الأمنية، فور توصلها بشكاية من الستاتي، قامت بالعديد من التحريات والأبحاث مكنت من تحديد هوية أستاذ الاجتماعيات المشتبه في نشره الصورة المفبركة التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وجعلت الفنان يسقط ضحية الإهانة والتشهير.

وعلق الستاتي على ذلك بالقول: "تمّ التعرف على صاحب إشاعة أنني، بصفتي وشخصي، قد قمت بنعت مقاطعي موازين بعبارات أستحيي من قولها لجمهوري الذي شاركت معه الحلو والمر. والقضية أمام أنظار العدالة".

الفنان الشعبي، في تدوينة نشرها على صفحته بـ"فايسبوك"، أضاف: "هذه المرة لن أسامح في حقي"، وعلق على مشاركته في موازينا: "الكل يعلم أن التعاقد كان في شهر مارس قبل أن تكون أي دعوات أو مطالب، تربيتي لا تسمح بإخلاف الوعود، كما أنني تنازلت على أجري لفائدة جمعية تعنى بمحاربة سرطان الأطفال".

وفي السياق ذاته، بث الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي فيديو مباشر على صفحته الرسمية على "فيسبوك" يسلم فيه الشيك لرئيس جمعية "أحلام العصافير"، التي تعنى بمحاربة سرطان الأطفال ورعاية العجزة.

وقال الستاتي: "من الطبيعي أن أرفض الإعلان عن الأعمال الخيرية التي أقوم بها، لكن لا بد من تأكد الجمهور من هذه البادرة التي سبق وأعلنت عنها قبل إحياء السهرة الختامية لموازين"، رافضا الكشف عن المبلغ المتبرع به، مبررا ذلك بتوقيعه على بند مع إدارة المهرجان يمنعه من الكشف عن المبلغ الذي توصل به.

وكان الفنان الشعبي قد أعلن تنازله عن أجره مقابل سهرته في مهرجان "موازين"، قبل يومين من إحياء حفلته على منصة سلا، لفائدة جمعية خيرية تعنى بمحاربة سرطان الأطفال، وقال في تدوينة نشرها على حسابه الرّسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعد تفكير عميق، قررتُ بما لا نقاش فيه أن ألبي رغبة كل من ينتظر الستاتي يوم 30 يونيو بمنصة سلا بمهرجان موازين، وسأوفي بتعاقدي مع إدارة المهرجان، وأنا جاهز لتلبية دعوة المهرجان في كل مرة ينادون عليّ فيها ما دام المهرجان ينظم في أرض وطني؛ فأنا من لي الأولوية في الحضور بصفتي فنانا مغربيا، والأهم من ذلك فقد قررت التبرع بأجري كاملا لفائدة جمعية لمحاربة سرطان الأطفال".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - hawaii 005 الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 09:33
بارك الله فيك أسي ستاتي وجعل عملك الخيري هذا في ميزان حسناتك
كلنا نحب الاطفال ملائكة الارض
اللهم اشفيهم يااااااارب
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24
2 - حسام الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 09:47
مناورات الكذب بالكذب هي تقنية و تكتيك جديد لتجميل صورة موازين
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-13
3 - المهدي الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 09:48
هذه تحسب لك ألسّي الستاتي وتستحق على ذلك الشكر والتقدير وشخصيا أسحب كل انتقاداتي السابقة في حقك .. برافو !
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19
4 - اصيل يا ستاتي الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 09:55
اصيل وولد الناس اي ستاتي، تقبل اعتداري لانني خدعت من طرف دلك الاستاذ الذي ننتظر منه تربية الاجيال، لاعجب ان التعليم في انحدار تام بسبب تلك الاشكال، اتمنى ان يجز به في المكان الذي يناسبه، لكن هنيئا له بنقابة مسترزقة تدافع عن المنكر ستعيده للعمل
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9
5 - المخلوف الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 10:06
الله اسامح السي الستاتي.ربما لديه اسرة ستعاني
فل يقدم هو اعتدارا وكفى بالله وكيلا
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25
6 - guerouani الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 10:26
في الواقع انه كل من حرف اقوال الناس لاغراضه الشخصية لا يسمح له واعتذر عن ما صدر منا في حق الستاتي
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7
7 - العبدي الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 10:27
الله يعطيك الصحة اسي الستاتي اقولها لك من قلب خالص لرجل مسن هكدا يكون المغربي الغيور .اما عن من اساء اليك فعليك متابعته والقصاص منه ﻻنه جبان و خسيس ويستحق السجن .
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2
8 - nash الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 10:38
هذا ما يسمى ب"ترويض الرأي العام" ، بمعنى آخر ،الخبر يهدف لزعزعة ثقة مقاطعي مهرجان موازين فيما يخص موقفهم تجاه الفنانين المشاركين فيه، يعني : لقد أخطأتم في حق هؤلاء الفنانين (الستاتي كنموذج الذي تم تقديمه كملك طاهر).
لكن السؤال المطروح: لماذا "أستاذ" و ليس شرطيا أو طبيبا أو "قائدا"....؟؟؟
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9 - (استاذ ) وحسرتاه الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 10:45
عندما يكون هذا تصرف استاذ فمذا ننتظر من التلميذ ياربي رحمتك ولطفك على هذا البلد
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10 - mateo الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 10:57
يجب الضرب بيد من حديد على الدي فعل هده الفعلة ليكون عبرة للدين يروجون الإشاعات والاكاديب على الناس ويشوهون صورتهم أمام المجتمع. الفعل موجود وكل من يحاول أن يلبسه شيء آخر فهو واهم ونقول له ضع مكانك مكان الستاتي مادا كان سيكون موقفك. الغريب أن ابنادم ولى غير ناعس أمام الحاسوب أو الهاتف داخل في الفيسبوك ويفتري على الناس.
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