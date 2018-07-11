السرقة والمخدرات وراء اعتقال 3 أشخاص بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت عناصر الدائرة الأمنية 12 التابعة لولاية أمن مراكش مبحوثا عنه وطنيا، وشخصين آخرين، من أجل تهم متعددة مرتبطة بالسرقة والاتجار بالمخدرات.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الموقوف الذي كان مبحوثا عنه في عقده الثالث، ويقطن بحي دوار ايزيكي بتراب مقاطعة المنارة.

الموقوفون الثلاثة اقتيدوا إلى مركز الدائرة الأمنية المذكورة من أجل فتح تحقيق أولي معهم في محاضر قانونية.

يذكر أن الموقوفين وضعوا بأمر من النيابة العامة المختصة رهن تدابير الحراسة النظرية، إلى حين عرضهم أمام القضاء من أجل المنسوب إليهم.