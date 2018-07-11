انتشال جثة طفل جرفه نهر "أم الربيع" في سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

تمكنت عناصر من الوقاية المدنية، تابعة لثكنة سطات، من العثور على جثة طفل كانت قد جرفته مياه نهر أم الربيع، بعدما كان في نزهة رفقة أسرته المنحدرة من مدينة بن كرير، بداية الأسبوع الجاري، في منطقة الكرسيفي مشرع بن عبّو.

وحسب مصادر هسبريس فإن جثة الطفل جرفتها المياه لما يفوق كيلومترين من مكان الغرق، بدوار أولاد بوجمعة، مقلع الكرسيفي بالجماعة الترابية مشرع بن عبّو.

وأشرفت عناصر الدرك الملكي بمشرع بن عبو، رفقة ممثل عن السلطات المحلية بأولاد بوزيري، على نقل جثة الضحية عبر سيارة إسعاف إلى مستودع الأموات بسطات، قصد المعاينة الطبية أو التشريح وفق تعليمات النيابة العامة المختصّة.