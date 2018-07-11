مغربي وراء قتل أربعة أفراد من عائلته في فرنسا

مُتابعة من خالد ملوك

عثرت عناصر الشرطة الفرنسية على جثث خمسة أشخاص ببلدية "بو" الواقعة جنوب غرب البلاد؛ ويتعلق الأمر بمهاجر مغربي وزوجته الإسبانية وطفلهما ووالدي الزوجة اللذين قدما من مدينة ثراغوثا الإسبانية من أجل الاحتفال بعيد زواجهما الـ66.

وقالت مصادر أمنية إن المغربي تسبب في قتل الأشخاص الأربعة، مضيفة في السياق ذاته أنه كبل يدي ورجلي زوجته وكمم فمها بواسطة قطعة قماش وأضرم النار في الشقة، قبل أن يفارق الحياة بعدما قطع شرايينه بواسطة آلة حادة.

وأفادت وسائل إعلامية فرنسية بأن عناصر الإطفاء تلقت مكالمة تشير إلى اندلاع حريق داخل شقة في الطابق الأول من مبنى مكون من أربع طوابق وسط بلدية "Pau"، موضحة أنها تمكنت من إخماد الحريق قبل أن تصل ألسنة اللهب إلى بقية غرف المنزل.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن آثار العنف الجسدي كانت بادية على الزوجة؛ فيما صرح جون باول بغان، نائب عمدة البلدية المشار إليها، بأن "شجارا بين الزوجين تحول إلى جريمة قتل بشعة راح ضحيتها خمسة أفراد"؛ الطرح نفسه عززته شهادات جيران أكدوا أن "الخلافات بين الزوجين شائعة".