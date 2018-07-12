24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3606:2213:3817:1820:4522:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. مانزوكيتش يقصي إنجلترا ويعبر بكرواتيا إلى نهائي مونديال 2018 (5.00)

  2. رصيف الصحافة: المستشار الملكي عباس الجراري يشيد بحملة المقاطعة (5.00)

  3. الزفزافي وسير المحاكمة (5.00)

  4. أشغال مسرح الدار البيضاء الكبير تتسبب في انهيار جزئي لواجهة عمارة (5.00)

  5. المحامي أغناج: الزفزافي لم يمنع خطبة الجمعة .. والمحاكمة سياسية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | تسرب غاز البوتان يسقط ضحايا في إقليم تنغير

تسرب غاز البوتان يسقط ضحايا في إقليم تنغير

تسرب غاز البوتان يسقط ضحايا في إقليم تنغير
هسبريس من تنغير
الخميس 12 يوليوز 2018 - 07:00

تسبب تسرب غاز البوتان في اندلاع النيران بأحد منازل دوار الحوط في جماعة اغيل امكون، بإقليم تنغير، ما تسبب في وفاة رضيع يبلغ عمره ثلاثة أشهر، وإصابة والدته وامرأة أخرى بحروق من الدرجة الثانية.

وحسب مصادر محلية فإن اندلاع الحريق سببه تسرب من أسطوانة غاز لم يمهل الضحايا الوقت الكافي للهروب، فتأثروا بحروق خطيرة، لقي إثرها الرضيع مصرعه بالمستشفى المحلي لقلعة مكونة؛ فيما تم نقل المصابتين إلى ورزازات من أجل تلقي الإسعافات الضرورية.

الواقعة استنفرت الوقاية المدنية وسيارات إسعاف تابعة للجماعة المحلية من أجل نقل الضحايا إلى المستشفى؛ فيما فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة الأسباب والحيثيات التي تسببت في هذا الحريق المميت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.