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كُتّاب وآراء
تسرب غاز البوتان يسقط ضحايا في إقليم تنغير
تسبب تسرب غاز البوتان في اندلاع النيران بأحد منازل دوار الحوط في جماعة اغيل امكون، بإقليم تنغير، ما تسبب في وفاة رضيع يبلغ عمره ثلاثة أشهر، وإصابة والدته وامرأة أخرى بحروق من الدرجة الثانية.
وحسب مصادر محلية فإن اندلاع الحريق سببه تسرب من أسطوانة غاز لم يمهل الضحايا الوقت الكافي للهروب، فتأثروا بحروق خطيرة، لقي إثرها الرضيع مصرعه بالمستشفى المحلي لقلعة مكونة؛ فيما تم نقل المصابتين إلى ورزازات من أجل تلقي الإسعافات الضرورية.
الواقعة استنفرت الوقاية المدنية وسيارات إسعاف تابعة للجماعة المحلية من أجل نقل الضحايا إلى المستشفى؛ فيما فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة الأسباب والحيثيات التي تسببت في هذا الحريق المميت.