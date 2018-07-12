طعنات ودهس يصرعان سيدة في مدينة أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير‎*

لقيت فتاة، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، مصرعها في حي الداخلة بمدينة أكادير، متأثرة بجروح غائرة ونزيف حاد، أصيبت بها على إثر تلقيها لطعنات على مستوى أنحاء متفرقة من جسدها بواسطة السلاح الأبيض، وجّهها إليها شخص قبل أن يدهسها بسيارة كان يقودها.

وأوردت معطيات حصلت عليها هسبريس أن طليق المفارقة للحياة، التي نُقلت جثتها إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير، قد يكون هو الواقف وراء هذه الجريمة بسبب حسابات شخصية بينهما.

واستنفرت الواقعة مختلف المصالح الأمنية بمدينة أكادير والمناطق المجاورة، من أجل إيقاف مقترف الجريمة. كما جرى فتح تحقيق قضائي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ملابسات هذه الجريمة.