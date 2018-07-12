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كُتّاب وآراء
طعنات ودهس يصرعان سيدة في مدينة أكادير
لقيت فتاة، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، مصرعها في حي الداخلة بمدينة أكادير، متأثرة بجروح غائرة ونزيف حاد، أصيبت بها على إثر تلقيها لطعنات على مستوى أنحاء متفرقة من جسدها بواسطة السلاح الأبيض، وجّهها إليها شخص قبل أن يدهسها بسيارة كان يقودها.
وأوردت معطيات حصلت عليها هسبريس أن طليق المفارقة للحياة، التي نُقلت جثتها إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير، قد يكون هو الواقف وراء هذه الجريمة بسبب حسابات شخصية بينهما.
واستنفرت الواقعة مختلف المصالح الأمنية بمدينة أكادير والمناطق المجاورة، من أجل إيقاف مقترف الجريمة. كما جرى فتح تحقيق قضائي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ملابسات هذه الجريمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
واخاف يوما يطلب فيه الرجال المساوات مع النساء فنحن في عصر نسونة المجتمع لهدمه عن آخره والله المستعان
مدونة الاسرة يجب اعادة النظر فيها كما هو الشأن بالنسبة لمدونة الشغل فهدين القانونين لا يتناسبان البتة مع واقعنا الاقتصادي و الاجتماعي بسبب التشدد في فسخ العلاقة الشغلية او الزوجية ..... انتهى
ما الذي يجري في مدينة أكدير هذه الأيام
المشكلة ليست في القانون و لا المدونة، مشاكل العنف الأسري و الطلاق
و النزاعات طويلة الأمد في المحاكم بين الأزواج و المطلقين، أسبابها العقلية الذكورية المتخلفة و المتحجرة عند معظم الرجال المغاربة، و إعتبار المرأة مجرد أداة و مصدر للمتعة الجنسية..
و عقلية الإنتهازية و إعتماد أسلوب إدعاء الضعف و تقمص دور الضحية، عند معظم النساء، و إعتبار الرجل مشروع إستثماري لتلبية حاجياتها المادية..
هذا هو الواقع الحقيقي للعلاقات بين الرجال و النساء بمجتمعنا المغربي المعطوب، يزكي هذا الواقع المزري غياب ثقافة المساواة و غياب ثقافة الإحترام، و غياب الوعي، و طغيان ثقافة الإستهلاك...
فتصبح الأسرة و العائلة مؤسسة تسودها الصراعات و العداوات، بدل أن تكون مؤسسة قوامها المودة و العطف و الإحترام.
ما قام به هذا الرجل ضد طليقته الهالكة، مجرد جريمة شنعاء لرجل إنعدم ضميره و تجرد من إنسانيته، مهما كانت الظروف، و ومهما قامت به الطليقة من ظلم في حقه، لا علاقة لجريمته بمدونة الأسرة أو غيرها.