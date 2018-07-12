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الرئيسية | حوادث | طعنات ودهس يصرعان سيدة في مدينة أكادير

طعنات ودهس يصرعان سيدة في مدينة أكادير

طعنات ودهس يصرعان سيدة في مدينة أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير‎*
الخميس 12 يوليوز 2018 - 13:10

لقيت فتاة، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، مصرعها في حي الداخلة بمدينة أكادير، متأثرة بجروح غائرة ونزيف حاد، أصيبت بها على إثر تلقيها لطعنات على مستوى أنحاء متفرقة من جسدها بواسطة السلاح الأبيض، وجّهها إليها شخص قبل أن يدهسها بسيارة كان يقودها.

وأوردت معطيات حصلت عليها هسبريس أن طليق المفارقة للحياة، التي نُقلت جثتها إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير، قد يكون هو الواقف وراء هذه الجريمة بسبب حسابات شخصية بينهما.

واستنفرت الواقعة مختلف المصالح الأمنية بمدينة أكادير والمناطق المجاورة، من أجل إيقاف مقترف الجريمة. كما جرى فتح تحقيق قضائي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ملابسات هذه الجريمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - البيروني الخميس 12 يوليوز 2018 - 13:47
لكل اجل كتاب تبقى النهاية اوالوفاة كيف ستكون الله من يعلم كيف تنتهي حالتنا نحن ورىيس الحكومة اللهم اختم لنا بخاتمة حسنة
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37
2 - الوجدي الخميس 12 يوليوز 2018 - 13:49
بدأنا نجني ثمار المدونة ، حين يُعطى لطرف أكثر من الطرف الآخر ، المرأة يمكن أن تجعلك تفقد عملك ونقودك وبيتك وحتى عقلك ، ترسانة قانونية ضد الرجل . أنا لا أبرر قتل النساء بل أدين بشدة هته الجريمة لكن يجب إعادة النظر في المدونة خصوصا مبلغ الطلاق أو «مهر الطلاق » . هناك طبعا نساء عفيفات تاج قوق رؤوس أزواجهم يكتمن السر ويحفضن البيت .
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177
3 - wood الخميس 12 يوليوز 2018 - 14:04
هذه هي نتائج السياسة المخزنية لخلق الشقاق بين الزوجين و زجهما في ردهات المحاكم و استنزاف الزوج بالالتزامات المالية و نهبه من طرف المحامين لينشغل الكل بصراعاتهم الصغيرة بينما المخزن يتمكن من نهب البلد و بيعه للخارج في غفلة من الجميع . فاصبحت العلاقات الزوجيه حاليا تنتهي بالعنف و الجريمة بعدما كانت مسألة عادية كل يذهب الى حال سبيله !!
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66
4 - اكادير ؟؟؟ الخميس 12 يوليوز 2018 - 14:06
مالها اكادير كثرو فيها الكوارث الله يحضر السلامة ها لي شعل العافية فراسو ها هوليوود ها بوليوود
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35
5 - nizar الخميس 12 يوليوز 2018 - 14:11
بغي نعرف وش الكميرات غلين على الدولة يمكن مراقبت كل شي في الشارع وا الازقة بي الكمرات لتامين الموطنين
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30
6 - حسبنا الله ونعم الوكيل الخميس 12 يوليوز 2018 - 14:14
مستنكر مثل هذه التصرفات وعلاقة الرجل بالمرأة أصبحت في منعطف خطير وذلك للبعد عن ديننا
واخاف يوما يطلب فيه الرجال المساوات مع النساء فنحن في عصر نسونة المجتمع لهدمه عن آخره والله المستعان
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26
7 - مقاطعة الخميس 12 يوليوز 2018 - 14:15
نحن نجني مزراعته حكوماتنا الفاشلة على مدى عقود وأيضا تجني انفتاح أصحاب القرار على المسلسلات التركية التي لا فائدة منها ترجى
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17
8 - younes الخميس 12 يوليوز 2018 - 14:22
مدونة الاسرة سبب لكثير من المشاكل الاسرية تجد الرجل يصبر على كثير من حماقات المرأة خوفا من تبعات الطلاق واضعو هده المدونة لم يراعوا التوازن الدي يجب ان يكون بعد الطلاق خاصة فيما يتعلق بالنفقة والمتعة و الى غير دلك وهدا يزيد من مستوى العزوف عن الزواج في اوساط الشباب
مدونة الاسرة يجب اعادة النظر فيها كما هو الشأن بالنسبة لمدونة الشغل فهدين القانونين لا يتناسبان البتة مع واقعنا الاقتصادي و الاجتماعي بسبب التشدد في فسخ العلاقة الشغلية او الزوجية ..... انتهى
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12
9 - محمد م الخميس 12 يوليوز 2018 - 14:26
البعد عن الدين وغياب الرادع القنوني وإتباع المسلسلات التركيا وتجهيل ممنهج من الدولة للشعب تجعل مشاكل الناس لاتنتهي جرائم صادمة كجريمة فاس و أكادير
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10 - لقيد لكبير ديال لكفاق الخميس 12 يوليوز 2018 - 14:41
بعد قتل طالب جامعي و انتحار حرقا و قتل بين الازواج
ما الذي يجري في مدينة أكدير هذه الأيام
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11
11 - أستاذ الإجتماعيات الخميس 12 يوليوز 2018 - 15:11
لكل الحمقى الذين يبررون أفعال القتل و العنف بين الأزواج و المطلقين ببنود مدونة الأسرة، مدونة الأسرة مكتسب ضروري لا مناص عنه.
المشكلة ليست في القانون و لا المدونة، مشاكل العنف الأسري و الطلاق
و النزاعات طويلة الأمد في المحاكم بين الأزواج و المطلقين، أسبابها العقلية الذكورية المتخلفة و المتحجرة عند معظم الرجال المغاربة، و إعتبار المرأة مجرد أداة و مصدر للمتعة الجنسية..
و عقلية الإنتهازية و إعتماد أسلوب إدعاء الضعف و تقمص دور الضحية، عند معظم النساء، و إعتبار الرجل مشروع إستثماري لتلبية حاجياتها المادية..
هذا هو الواقع الحقيقي للعلاقات بين الرجال و النساء بمجتمعنا المغربي المعطوب، يزكي هذا الواقع المزري غياب ثقافة المساواة و غياب ثقافة الإحترام، و غياب الوعي، و طغيان ثقافة الإستهلاك...
فتصبح الأسرة و العائلة مؤسسة تسودها الصراعات و العداوات، بدل أن تكون مؤسسة قوامها المودة و العطف و الإحترام.
ما قام به هذا الرجل ضد طليقته الهالكة، مجرد جريمة شنعاء لرجل إنعدم ضميره و تجرد من إنسانيته، مهما كانت الظروف، و ومهما قامت به الطليقة من ظلم في حقه، لا علاقة لجريمته بمدونة الأسرة أو غيرها.
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