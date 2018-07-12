قتيل وجريح في حادث انقلاب سيارة بالداخلة‬

هسبريس من الداخلة

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر بجروح خطِيرة، مساء الأربعاء، إثر انقلاب سيارة خفيفة من نوع "كولف" قرب شاطئ "بلايا خيرة" بمدينة الداخلة، على الطريق المؤدية إلى قرية الصيد "لاساركا".

وأفادت مصادر هسبريس أن المصاب نُقل إلى مستشفى الحسن الثاني بالداخلة، حيث يرقد بغرفة العناية المركزة لخطورة حالته الصحية؛ فيما جرى إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات، بأمر من النيابة العامّة، في انتظار إخضاعها للتشريح الطبّي.