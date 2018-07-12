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الرئيسية | حوادث | وفاة ستيني متأثرا بحروقه الخطيرة في أكادير

وفاة ستيني متأثرا بحروقه الخطيرة في أكادير

وفاة ستيني متأثرا بحروقه الخطيرة في أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير‎*
الخميس 12 يوليوز 2018 - 10:35

قال مصدر من المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير إن الشخص الذي أضرم في جسده النار، زوال يوم أمس الأربعاء في حي الداخلة بمدينة أكادير، قد لفظ أنفاسه الأخيرة مساء اليوم ذاته.

ووفق المصدر ذاته، فإن الهالك لم يستطع المقاومة بعد إصابته بحروق من الدرجة الثالثة، تسببت في مضاعفات صحية على مستوى جهازه التنفسي، ليلفظ أنفاسه متأثرا بحروقه، مبرزا أن مصالح المستشفى كانت قد قرّرت نقله إلى المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش لخطورة إصابته؛ لكنه توفي قبل ذلك.

وأحالت المصالح الصحية على مستودع الأموات جثة الضحية الذي أضرم النار في نفسه، بعد أن صب على جسده قارورة بنزين قبل أن يتدخل مواطنون لإطفاء الحريق.

وكان المفارق للحياة، البالغ من العمر 60 عاما، قد أضرم، يوم الأربعاء في شارع الفارابي بحي الداخلة، النار في جسده، بعدما عمد إلى صب كمية من البنزين على جسمه.

ولم يستبعد شهود عيان أن تكون مشاكل عائلية وراء وضع الضحية، الذي يقطن بحي أزرو في مدينة آيت ملول، حدّ لحياته بهذه الطريقة.

وقد فتحت المصالح الأمنية المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، تحقيقا من أجل تحديد ظروف وملابسات هذه الحادثة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - khalid الخميس 12 يوليوز 2018 - 10:50
اللهم اغفر له وارحمه... الإنسان ضعيف بطبعه
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78
2 - حياة الخميس 12 يوليوز 2018 - 11:04
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله وأكرم نزله،فعلى المؤمن أن يصبر على الضراء لأن المؤمن مبتلى فالإبتلاء تمحيص من الله حتى يحبه ويرضى عنه إن صبر وشكر و ثم بعد ذالك يكون الفرج قال تعالى وهو يبشر عباده الصابرين :(فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا).
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52
3 - الدنيا ساعة الخميس 12 يوليوز 2018 - 11:07
ستيني إن لم يكن مريضا نفسانيا يجب عليه أن يشغل نفسه بالعبادة ويعرف أن أيامه في الدنيا معدودة ولم يعد ينتظر شيأ منها. الدنيا ساعة فاجعلها طاعة لله.رحمه الله
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37
4 - رشيد زين العابدين الخميس 12 يوليوز 2018 - 11:16
نسأل الله له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.وللأسف سيصبح الانتحار هو العنوان الأبرز في السنوات القادمة وذلك للضغوط الاجتماعية والنفسية التي يعيشها المواطن المغربي ومع تزايد الغلاء وضعف الولوج للطب النفسي وغياب الأمل في غد مشرق.
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25
5 - Younes-Painter الخميس 12 يوليوز 2018 - 11:18
المستشفى الجامعي باكادير بطوله و عرضه عجز عن علاج شخص اصيب بحرق من الدرجة الثانية !! و ارسلوه 250 كيلومتر لمراكش لان "المذبح الجامعي" ما فهمو والو في حروقه !! و بما انهم نقلوه الى مراكش غادي يطلعوه الى الدار البيضاء و هكذا ذواليك حتى يصيفطوه للقطب الشمالي باش يلقى لي يداوي حروقه البسيطة. الله يعفو عليا من هاد البلاد نخرج منها يا رب العالمين.
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43
6 - وجدة الخميس 12 يوليوز 2018 - 11:18
الانتحار ليس الحل الناس بعدت على الله والعبادة من يتبع طريق الله دائما ينجح في حياة العائلية والعملية والدنيوية
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30
7 - مواطن الخميس 12 يوليوز 2018 - 11:35
الله ياخد الحق فلي حاكمين هاد البلاد و الحساب آت لا محالة في الدنيا قبل الآخرة أنشاء الله !!
لا حول ولا قوة ألا بالله !!
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13
8 - nor الخميس 12 يوليوز 2018 - 12:12
ان لله وإن إليه راجعون. اللهم اغفر له ورحمه وتجاوز عن سيئاته انك انت الرحيم. هذا هو مجتمعنا اليائس الفقير المغلوب على أمره .المواطن في حيرة والحكومة غائبة كل البعد لا يهمها سوى منافعها الذاتية أو الحزبية
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7
9 - الوطنية الخميس 12 يوليوز 2018 - 12:12
رحمة الله عليه لا دنيا لا اخرة اللهم اغفر له وتجاوز خطاياه
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8
10 - الى المواطن الخميس 12 يوليوز 2018 - 13:26
فعلا يجب على هده الدولة ان تجعل لكل اسرة مغربية شخص يبقى معهم ليل نهار ويحل اي مشكل بينهم حتى لا يغضب احدهم ريضرم النار في جسده او يشنق نفسه..ومع المستقبل حارس لكل مواطن حتى تكون الدولة في المكان المناسب والوقت المناسب الله ياخد الحق في هاد البلاد
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11 - مصطفى الخميس 12 يوليوز 2018 - 13:50
الهم إغفر لنا وله بالنتحاره خسر الدنيا والآخرة
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0
12 - aziz الخميس 12 يوليوز 2018 - 15:07
لا انصح أي شخص ضاقت الحياة في نفسه أغلقت في وجهه جميع الأبواب ان يلجأ إلى هذا الأسلوب الاحتجاجي البشع و الذى تشمءز منه القلوب والابدان و انما أي شخص هو مظلوم ويأس يجب أن يظل حاضرا ماذيا ومعنويا كجزء لا يتجزأ في عملية التغيير المعقدة والتي تتطلب دراية بآليات النظال الطويلة كل بحسب أسلوبه وتقته في المستقبل لا ان يقتل نفسه بهذه الطريقة والتي أصبحت مرغوب بها من قبل السلطة لانها تنهي النزاع بسرعة......
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