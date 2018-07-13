24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3706:2313:3817:1820:4422:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. الزفزافي وسير المحاكمة (5.00)

  2. المحامي أغناج: الزفزافي لم يمنع خطبة الجمعة .. والمحاكمة سياسية (5.00)

  3. كأس تلميذ "يشرمل" أستاذ فلسفة .. والمدرسة تتحول مسرحا للجريمة (5.00)

  4. وفاة النجل الوحيد للمجاهد الليبي عمر المختار (5.00)

  5. النيران تلتهم نخل واحتين في طاطا .. ونشطاء ينادون بتضامن وطني (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الأمن يفكك عصابة تسرق الدراجات النارية بابن جرير

الأمن يفكك عصابة تسرق الدراجات النارية بابن جرير

الأمن يفكك عصابة تسرق الدراجات النارية بابن جرير
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 13 يوليوز 2018 - 01:22

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بابن جرير من تفكيك عصابة إجرامية متكونة من خمسة أشخاص، ينشطون في سرقة الدراجات النارية من بينهم شخص مبحوث عنه وطنيا من أجل السرقة.

وحسب مصدر أمني، فقد تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية من تفكيك العصابة الاجرامية بعد أن كثفت من تحرياتها حول نشاط المشتبه فيه الرئيسي، الذي تزامنت مغادرته لأسوار السجن حديثا مع سرقة دراجتين ناريتين بالإضافة لتطابق أوصافه بتلك الواردة بمذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل السرقة؛ صادرة عن الدرك الملكي.

وأضاف المصدر ذاته أنه "بعد عمليات التحري والبحث تبين أن الظنين ينشط ضمن عصابة إجرامية مختصة في سرقة الدراجات النارية، وتصريفها بالدواوير المجاورة، حيث تم إيقافه متلبسا بحيازة دراجة نارية متحصلة من السرقة؛ وحجز بطاقة رمادية ووصل شراء درجة نارية مزورين بحوزته".

وبعد تعميق البحث مع الموقوف، الذي تأكد أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل السرقة، تمكنت المصالح الأمنية من الوصول لباقي أفراد العصابة وحجز أشياء متحصلة من السرقة ووثائق مزورة بحوزتهم، قبل أن يتم عرضهم على أنظار العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.