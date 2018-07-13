الأمن يفكك عصابة تسرق الدراجات النارية بابن جرير

هسبريس - و.م.ع

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بابن جرير من تفكيك عصابة إجرامية متكونة من خمسة أشخاص، ينشطون في سرقة الدراجات النارية من بينهم شخص مبحوث عنه وطنيا من أجل السرقة.

وحسب مصدر أمني، فقد تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية من تفكيك العصابة الاجرامية بعد أن كثفت من تحرياتها حول نشاط المشتبه فيه الرئيسي، الذي تزامنت مغادرته لأسوار السجن حديثا مع سرقة دراجتين ناريتين بالإضافة لتطابق أوصافه بتلك الواردة بمذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل السرقة؛ صادرة عن الدرك الملكي.

وأضاف المصدر ذاته أنه "بعد عمليات التحري والبحث تبين أن الظنين ينشط ضمن عصابة إجرامية مختصة في سرقة الدراجات النارية، وتصريفها بالدواوير المجاورة، حيث تم إيقافه متلبسا بحيازة دراجة نارية متحصلة من السرقة؛ وحجز بطاقة رمادية ووصل شراء درجة نارية مزورين بحوزته".

وبعد تعميق البحث مع الموقوف، الذي تأكد أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل السرقة، تمكنت المصالح الأمنية من الوصول لباقي أفراد العصابة وحجز أشياء متحصلة من السرقة ووثائق مزورة بحوزتهم، قبل أن يتم عرضهم على أنظار العدالة.