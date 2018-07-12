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الرئيسية | حوادث | إيقاف مهرب للسجائر وسط معبر باب مليلية‎

إيقاف مهرب للسجائر وسط معبر باب مليلية‎

إيقاف مهرب للسجائر وسط معبر باب مليلية‎
هسبريس من الرباط
الخميس 12 يوليوز 2018 - 16:10

تمكّنت عناصر الشرطة المشتغلة بالنقطة الحدودية باب مليلية ببني أنصار، التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن الناظور، من إيقاف شخص لمحاولته تهريب سجائر إلى مدينة مليلة الخاضعة للسيادة الإسبانية.

تفتيش الشخص المعني بالأمر، الذي كان يحمل حقيبتين، مكن من العثور على 1500 علبة من السجائر، ليتم حجزها على الفور وتحرير محضر في الواقعة.

وقد تقررت إحالة الموقوف، البالغ 45 سنة والمقيم بإسبانيا، على الشرطة القضائية بالناظور قصد تعميق البحث، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن مغربي الخميس 12 يوليوز 2018 - 16:43
مند ان بيعت شركة التبغ ظهرت نقط بيع بالتقسيط لمختلف أنواع السجائر في كل مكان..في جل محلات البقالة والمقاهي بالإضافة إلى الباعة المتجولين..فأين هي السلطات وهذه الفوضى؟؟؟
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