إيقاف مهرب للسجائر وسط معبر باب مليلية‎

هسبريس من الرباط

تمكّنت عناصر الشرطة المشتغلة بالنقطة الحدودية باب مليلية ببني أنصار، التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن الناظور، من إيقاف شخص لمحاولته تهريب سجائر إلى مدينة مليلة الخاضعة للسيادة الإسبانية.

تفتيش الشخص المعني بالأمر، الذي كان يحمل حقيبتين، مكن من العثور على 1500 علبة من السجائر، ليتم حجزها على الفور وتحرير محضر في الواقعة.

وقد تقررت إحالة الموقوف، البالغ 45 سنة والمقيم بإسبانيا، على الشرطة القضائية بالناظور قصد تعميق البحث، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.