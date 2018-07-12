توقيف مروجين للخمور والقرقوبي بالقصر الكبير‎

هسبريس من القصر الكبير

تمكنت العناصر الأمنية بالقصر الكبير من توقيف شخصين مبحوثا عنهما من أجل الاتجار بالأقراص المهلوسة والخمور المهربة.

الموقوف الأول يدعى "ع. ه" من مواليد 1991، تم توقيفه بحي السلام، والثاني "م. ا" من مواليد 1986، يلقب بـ"ولد حموش"، كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار بالأقراص المخدرة والخمور، تم إلقاء القبض عليه بـ"بلاد الصرصري".

وقد تم وضع الموقوفين، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحت الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما.