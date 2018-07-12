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كُتّاب وآراء
توقيف مروجين للخمور والقرقوبي بالقصر الكبير
تمكنت العناصر الأمنية بالقصر الكبير من توقيف شخصين مبحوثا عنهما من أجل الاتجار بالأقراص المهلوسة والخمور المهربة.
الموقوف الأول يدعى "ع. ه" من مواليد 1991، تم توقيفه بحي السلام، والثاني "م. ا" من مواليد 1986، يلقب بـ"ولد حموش"، كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار بالأقراص المخدرة والخمور، تم إلقاء القبض عليه بـ"بلاد الصرصري".
وقد تم وضع الموقوفين، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحت الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
اتمنى من السلطات بكافة مكوناتها ان تعمل على محاربة ذلك لحماية الشعب. ا
١ التربية الصالحة للمجرم بحيث ستكتشف معنى العمل ومعنى الشقاء واغلب الظن سيزيف الف حساب قبل التفكير في العودة الإجرام بعد إطلاق سراحه
٢ سيربح البلد يد عاملة بتكلفة رخيصة جدا (اكل السجين وحمامه) سيربح الطريق والممرات التي تكلف الخزينة عاملة صعبة