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الرئيسية | حوادث | القضاء يشرع مباشرة "قضية الشذوذ" في مراكش

القضاء يشرع مباشرة "قضية الشذوذ" في مراكش

القضاء يشرع مباشرة "قضية الشذوذ" في مراكش
هسبريس من مراكش
الجمعة 13 يوليوز 2018 - 08:55

قرّرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش تحديد جلسة يوم 25 يوليوز الجاري للشروع في مناقشة قضية الاتجار بالبشر والشذوذ الجنسي والتغرير بالقاصرات، التي يتابع فيها ستة متهمين؛ ضمنهم تلميذ من مواليد 1999، يتعاطى للشذوذ الجنسي.

ويتابع المتهمون طبقا لفصول المتابعة وصك الاتهام، ضمنهم زعيمة الشبكة المكلفة بتسيير واستغلال فيلا تعود ملكيتها إلى أجنبي يحمل الجنسية البلجيكية وحارس الفيلا، في حالة اعتقال من أجل الاتجار في البشر وتسيير واستغلال محل يستعمل بصفة اعتيادية للدعارة والبغاء وبيع الخمور بدون رخصة والمشاركة في ذلك وعدم التبليغ عن جريمة الاتجار في البشر؛ فيما تمت متابعة التلميذ من أجل الشذوذ الجنسي.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية أنهى تحقيقاته التفصيلية مع المتهمين الستة المتابعين ضمن شبكة فككتها مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش متخصصة في الاتجار بالبشر والتغرير بقاصرات والدعارة والشذوذ الجنسي، ليتقرر في الأخير إحالتهم على أنظار غرفة الجنايات قصد محاكمتهم طبقا للقانون، في الوقت الذي لا يزال فيه البحث جاريا عن عنصرين آخرين ضمن هذه الشبكة.

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