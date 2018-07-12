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الرئيسية | حوادث | انتشال جثة ودراجة من قعر بئر في قلعة السراغنة

انتشال جثة ودراجة من قعر بئر في قلعة السراغنة

انتشال جثة ودراجة من قعر بئر في قلعة السراغنة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 12 يوليوز 2018 - 21:18

انتشلت عناصر الوقاية المدنية بقلعة السراغنة، اليوم الخميس، جثة شاب فاحت رائحتها النتنة من بئر مهجورة بدوار اولاد بارحال، بعد تجفيف مياهه.

وانتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي بإقليم قلعة السراغنة إلى عين المكان، وأشرفت على قيام عناصر الوقاية المدنية بإخراج جثة الهالك ودراجته الهوائية من البئر.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحية، الذي كان قيد حياته في عقده الثالث، يعمل أجيرا بالديار الايطالية، واختفى عن الأنظار لمدة ثلاثة أيام؛ ما دفع بأسرته إلى الإبلاغ عن اختفائه لدى المركز الترابي للدرك بتملالت.

وأشرف عناصر الدرك الملكي، بأمر من النيابة العامة المختصة، على عملية الانتشال ونقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بباب دكالة بمدينة مراكش لإجراء تشريح طبي، وفتحت تحقيقا في ملابسات وظروف وفاته.

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