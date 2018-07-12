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الرئيسية | حوادث | الأمن: شرطي يشهر سلاحه في تدخل بمدينة العيون

الأمن: شرطي يشهر سلاحه في تدخل بمدينة العيون

الأمن: شرطي يشهر سلاحه في تدخل بمدينة العيون
هسبريس من الرباط
الخميس 12 يوليوز 2018 - 18:05

أوردت ولاية أمن العيون أن شريط الفيديو المتداول على تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، والذي يظهر فيه شرطي يُشهر سلاحه الوظيفي دون استعماله، يتعلق بتدخل أمني باشرته عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية مدعومة بالهيئة الحضرية، مساء يوم الأحد 8 يوليوز، بغرض توقيف شخص متورط في محاولة اعتداء ومبحوث عنه في قضايا المخدرات.

وكشفت المصلحة الأمنية أنها توصلت بطلب استغاثة من شخص كان ضحية محاولة دهس من طرف سائق سيارة رباعية الدفع، بسبب خلاف بينهما، مما استدعى تدخل عناصر الشرطة لتوقيف السائق المشتبه فيه الذي كان مؤازرا من طرف شقيقه، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة مقرونة بعدم الامتثال، وهو الأمر الذي دفع أحد عناصر الأمن إلى إشهار سلاحه الوظيفي دون أن يضطر إلى استعماله بعدما تمكن المشتبه فيهما من الفرار.

وقد تمكنت ولاية الأمن من تشخيص هوية المشتبه فيهما وحررت محضرا حول ملابسات هذه القضية، كما أنها تواصل حاليا تحرياتها وأبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض توقيف المعنيين بالأمر وتقديمهما أمام العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - احمد الخميس 12 يوليوز 2018 - 18:21
كان بامكان الشرطة ايقافه لكنهم اكتفو بالمشاهدة دون التدخل ، لو كان مواطنا من الداخل لتم اعتقاله
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46
2 - سلام الصويري الخميس 12 يوليوز 2018 - 18:21
الفيديو يبين وقاحة ولد الفشوش ومجاملة رجال الأمن وتساهلهم معه بحيث تعاملهم معه بتلك الطريقة تعتبر فضيحة .
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32
3 - mmmmmmmm الخميس 12 يوليوز 2018 - 18:21
لو كانت الشرطة تستخدم السلاح مع المجرمين حتما ستتقلص نسبة الإجرام كثيرا...هاد الأشكال كتخاف ما كتحشم
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31
4 - منير الخميس 12 يوليوز 2018 - 18:22
سوف يتم معاقبة رجل الامن و عدم متابعة الجاني...هدا هو قانون الصحراء ..
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42
5 - mohamed chariai الخميس 12 يوليوز 2018 - 18:22
محالش تقدرو عليه حيتاش صحراوي كون كان من الداخل والشمال يمشي فيها
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40
6 - ولد زايو الخميس 12 يوليوز 2018 - 18:25
انا من عندي غيييير تيري في مثل هذه الحالات عندما يصبح المجرم لا يمتثل ولا ينصاع لأوامر الشرطة نشدوا على أيديكم ونرفع لكم القبعة اذا استعملتم سلاحكم الوظيفي من أجل ردع كل مجرم.بشرط أن لا تظلموا أحدا.
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12
7 - موحند الخميس 12 يوليوز 2018 - 18:25
سؤال : متى يستعمل السلاح الوظيفي؟ راها ولات السيبة...
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11
8 - لا علاقة الخميس 12 يوليوز 2018 - 18:28
خطر حقيقي متجول ولم يتدخلوا واكتفوا بالمشاهدة
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10
9 - الحسين الخميس 12 يوليوز 2018 - 18:34
أنا لأعرف ما حاجة حمل السلاح إدا لم يستعمل في مثل هده االظروف
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