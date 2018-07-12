الأمن: شرطي يشهر سلاحه في تدخل بمدينة العيون

هسبريس من الرباط

أوردت ولاية أمن العيون أن شريط الفيديو المتداول على تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، والذي يظهر فيه شرطي يُشهر سلاحه الوظيفي دون استعماله، يتعلق بتدخل أمني باشرته عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية مدعومة بالهيئة الحضرية، مساء يوم الأحد 8 يوليوز، بغرض توقيف شخص متورط في محاولة اعتداء ومبحوث عنه في قضايا المخدرات.

وكشفت المصلحة الأمنية أنها توصلت بطلب استغاثة من شخص كان ضحية محاولة دهس من طرف سائق سيارة رباعية الدفع، بسبب خلاف بينهما، مما استدعى تدخل عناصر الشرطة لتوقيف السائق المشتبه فيه الذي كان مؤازرا من طرف شقيقه، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة مقرونة بعدم الامتثال، وهو الأمر الذي دفع أحد عناصر الأمن إلى إشهار سلاحه الوظيفي دون أن يضطر إلى استعماله بعدما تمكن المشتبه فيهما من الفرار.

وقد تمكنت ولاية الأمن من تشخيص هوية المشتبه فيهما وحررت محضرا حول ملابسات هذه القضية، كما أنها تواصل حاليا تحرياتها وأبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض توقيف المعنيين بالأمر وتقديمهما أمام العدالة.